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  • Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату
20 января 2020, понедельник, 18:06 331
Политика 2020-01-20T18:06:18+02:00
Українські Новини
Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за кос

Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату

Елизавета Кесельман
Игорь Смелянский, Укрпочта, зарплаты чиновников, Кабмин, электронная петиция, Офис президента
Игорь Смелянский.Фото: ЕспресоТВ
Игорь Смелянский.Фото: ЕспресоТВ

На сайте Офиса Президента появилась петиция об увольнении гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского, автором которой является редактор прифронтовой Луганской газеты "Сватовские ведомости" Крюков Андрей Александрович.

Согласно информации документа, причиной такого заявления является плохое выполнение обязанностей Смелянского и несоответствующая качеству работы зарплата чиновника.

"Почта разрушена, отделения закрываются, газеты и корреспонденция доходят не вовремя, почтальонов сокращают, а оставшиеся работают на неполные ставки. Это - лишь неполное очертание "апокалипсиса", который съедает изнутри единого национального оператора почтовой связи Украины "Укрпочту"", - говорится в сообщении.

Крюков сделал акцент на том, что зарплата почтальонов составляет 0.33-0.5 от минимальной заработной платы, а большинство из работников не зарабатывают и двух тысяч гривен в месяц. После сокращения и закрытия сельских почтовых отделений крестьяне не имеют возможности полноценно пользоваться услугами предприятия.

Редактор также обозначил также уровень зарплаты чиновника на фоне обнищания жителей, назвав Смелянского "провальным руководителем, который не стесняется своих заработков в должности".

"95 тысяч гривен в день "зарабатывает" Смелянский в своем комфортном кресле. Это - 4-месячная зарплата военнослужащего Украине на передовой, ежедневно рискующего своей жизнью ради таких, как Смелянский. Так где справедливость?", - добавил Крюков.

"Если на сегодняшний день глава Кабмина это - креатура Президента, то И. Смелянский косвенно тоже является креатурой Зеленского, и именно Президент имеет возможность прекратить развал "Укрпочты" и открытое "ограбление" ее генеральным директором через получение непомерной платы. Освободить государственного миллионера с занимаемой должности", - обозначил он.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку решить вопрос высоких зарплат в Кабмине и провести кадровые изменения. 

Также Игорь Смелянский попал в антирейтинг "врагов реформирования прессы" из-за масштабного сокращения почтовых отделений.

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