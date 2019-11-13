Apple выпустила первый 16-дюймовый MacBook Pro: цена и характеристики

Компания Apple без презентации сообщила о выпуске первого 16-дюймового MacBook Pro, который выйдет в конце недели со стартовой ценой 2399 долларов. Об этом говорится в релизе на официальном сайте компании.

Так, сообщается, что 16-дюймовый дисплей Retina является крупнейшим для ноутбука Mac.

Отмечается, что MacBook Pro оснащен восьмиядерным процессором Intel Core i9 в лучшей комплектации, шестью динамиками, диском SSD с максимальным объемом памяти в 8 терабайт, а также поддерживает более миллиарда цветов.

Кроме того в компании сообщили, что оперативная память гаджета - до 64 гигабайт.

Также MacBook Pro имеет самый большой среди MacBook объем батареи и новую клавиатуру Magic Keyboard, которая, как уверяет компания, позволит быстро, удобно и тихо набирать текст. Специальная клавиша Escape позволит быстро переключаться между режимами и видами.

Цена на ноутбук стартует от 2400 долларов, версия в максимальной комплектации обойдется в 6099 долларов.

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