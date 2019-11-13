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13 ноября 2019, среда, 23:53 214
Технологии 2019-11-13T23:53:32+02:00
Українські Новини
Apple выпустила первый 16-дюймовый MacBook Pro: цена и характеристики

Apple выпустила первый 16-дюймовый MacBook Pro: цена и характеристики

Техника, Apple, MacBook Pro, Apple MacBook
MacBook Pro. Фото: Apple
MacBook Pro. Фото: Apple

Компания Apple без презентации сообщила о выпуске первого 16-дюймового MacBook Pro, который выйдет в конце недели со стартовой ценой 2399 долларов. Об этом говорится в релизе на официальном сайте компании.

Так, сообщается, что 16-дюймовый дисплей Retina является крупнейшим для ноутбука Mac.

Отмечается, что MacBook Pro оснащен восьмиядерным процессором Intel Core i9 в лучшей комплектации, шестью динамиками, диском SSD с максимальным объемом памяти в 8 терабайт, а также поддерживает более миллиарда цветов.

Кроме того в компании сообщили, что оперативная память гаджета - до 64 гигабайт. 

Также MacBook Pro имеет самый большой среди MacBook объем батареи и новую клавиатуру Magic Keyboard, которая, как уверяет компания, позволит быстро, удобно и тихо набирать текст. Специальная клавиша Escape позволит быстро переключаться между режимами и видами.

Цена на ноутбук стартует от 2400 долларов, версия в максимальной комплектации обойдется в 6099 долларов.

Как сообщали Українські Новини, в России может исчезнуть продукция Apple из-за новых законов.

Ранее корпорация Apple выпустила операционную систему, в которой заменила iTunes на 3 отдельных приложения.

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