Шантаж компании Apple: В Лондоне мужчину посадили за то, что он требовал подарочные карты iTunes

В Лондоне жителя приговорили к двум годам условного тюремного заключения и 300 часам общественных работ за то, что он шантажировал компанию Apple. Об этом передает BBC.

В частности, 22-летний Керем Альбайрак из северного Лондона в 2017 году отправил электронное письмо сотрудникам службы безопасности Apple, утверждая, что взломал миллионы учетных записей iCloud.

Он разместил на YouTube видео, которое якобы демонстрировало, что он взломал два аккаунта. Мужчина угрожал удалить 319 млн учетных записей, если Apple не передаст ему подарочные карты iTunes стоимостью $100 тыс. На такую же сумму он согласен был получить криптовалюту.

Позже следователи установили, что угрозы злоумышленника оказались ложными. Альбайрака арестовали в его доме на севере Лондона через несколько недель после отправки угроз.

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