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27 декабря 2019, пятница, 18:15 286
Мир 2019-12-27T18:15:46+02:00
Українські Новини
Шантаж компании Apple: В Лондоне мужчину посадили за то, что он требовал подарочные карты iTunes

Шантаж компании Apple: В Лондоне мужчину посадили за то, что он требовал подарочные карты iTunes

Елизавета Кесельман
Apple, компания Apple, Айфон, iTunes, Шантаж
Apple.Фото: pixabay
Apple.Фото: pixabay

В Лондоне жителя приговорили к двум годам условного тюремного заключения и 300 часам общественных работ за то, что он шантажировал компанию Apple. Об этом передает BBC.

В частности, 22-летний Керем Альбайрак из северного Лондона в 2017 году отправил электронное письмо сотрудникам службы безопасности Apple, утверждая, что взломал миллионы учетных записей iCloud.

Он разместил на YouTube видео, которое якобы демонстрировало, что он взломал два аккаунта. Мужчина угрожал удалить 319 млн учетных записей, если Apple не передаст ему подарочные карты iTunes стоимостью $100 тыс. На такую же сумму он согласен был получить криптовалюту.

Позже следователи установили, что угрозы злоумышленника оказались ложными. Альбайрака арестовали в его доме на севере Лондона  через несколько недель после отправки угроз.

Как сообщали Українські Новини, в США отец и дочь "пошутили" в налоговой о выигрыше в лотерею, и стали миллионерами. Им грозит срок до 20 лет тюремного заключения. 

Также в МВД Австралии создали негативные гороскопы, чтобы сократить количество незаконно-мигрирующих со Шри-Ланки.

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