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15 октября 2019, вторник, 16:43 1020
Публикации 2019-10-15T16:44:00+03:00
Українські Новини
Украину подключили к "интернету вещей"

Украину подключили к "интернету вещей"

Александр Мазур
Internet of Things. Фото: forbes.com
Internet of Things. Фото: forbes.com

Компания "IoT Ukraine" объявила о завершении второй фазы строительства национальной профессиональной сети операторского класса для подключения технологии "интернета вещей" в 17 областных центрах и крупных городах страны. Это означает, что число подобных IoT-соединений может вырасти до десятков, и сотен миллионов.

IoTUkraine – это первый в стране национальный оператор специализированной сети для "интернета вещей", построенной на основе стандарта LoRaWAN. Компания создана в апреле 2017 года и развивает эту инфраструктуру в партнерстве с мобильным оператором Lifecell.

По оценкам экспертов, на начало 2019 года в Украине насчитывалось около 3 млн подключенных устройств, которые взаимодействовали между собой без участия человека. Это так называемый "интернет вещей" (IoT, Internet of Things).

Что такое "Internet of Things"

"Интернетом вещей" называют концепцию, согласно которой ко всемирной сети можно подключить любые вещи, предметы, устройства из окружающего нас мира. Это могут быть различные промышленные механизмы или бытовые приборы. Которые с помощью новой технологии смогут передавать полезные данные. Например, о своём функциональном состоянии, местонахождении, расходе\потреблении энергоносителей. А также упреждать незаконные подключения, врезки, протечки, управлять элементами инфраструктуры. И даже обмениваться между собой информацией без человеческого вмешательства.

С помощью технологии “интернета вещей“ в стандарте LoRaWAN среди множества услуг можно выделить организацию ключевых на сегодняшний день сервисов, которые получили наибольшее распространение по всему миру:

- умное земледелие, позволяющее собирать актуальные данные на больших территориях с полей о состоянии почвы и воздуха, количества осадков, следить за состоянием фруктовых садов и виноградников, хранением фруктов/овощей на складах, контролировать наличие и концентрацию насекомых-вредителей, дистанционно собирать данные необходимые в пчеловодстве, животноводстве, хранении урожая;

-ЖКХ,  дистанционный съём показаний счётчиков: газа, воды, электроэнергии, тепла, предупреждать незаконные подключения, врезки и утечки в коммунальных сетях;

- логистика, включая надёжный контроль за перемещением, доставкой и состоянием перевозимых грузов;

- умный город с решениями управляемых городских светильников, умного паркинга, мониторинга городской инфраструктуры, включая контроль состояния дорог и мостовых переходов, контроль функционирования лифтового  хозяйства, мониторинг вскрытия и воровства на телекоммуникационных, водопроводных, канализационных и тепловых сетях (вскрытие и воровство люков и кабеля), мониторинг незаконного проникновения в распределительные шкафы электро- и телекоммуникационных сетей, контроль заполнения и опустошения мусорных баков;

-Индустриальный "интернет вещей", делает возможным применение решений по мониторингу состояния крупных индустриальных структур, таких – как железная дорога (контроль местонахождения вагонов, инфраструктуры железнодорожных узлов и станций, функционирования подвижных составов, сохранность опломбированных вагонов и качества перевозки грузов), морские и речные порты, крупные и средние промышленные предприятия, включая контроль, как всей инфраструктуры, так и отдельных технологических линий, станков, двигателей, промышленных насосов, узлов и механизмов;

- умный дом, включая мониторинг состояния, как отдельных элементов квартиры и многоквартирного дома, так и управления этими элементами;

- умные коттеджные городки и дачные кооперативы;

- мониторинг окружающей среды, позволяющий дистанционно, получать показания о состоянии воздуха, в городе, сельской местности и по всей стране; 

- умная вода, решение, позволяющее дистанционно контролировать химический состав питьевой воды в скважинах и водопроводных сетях коллективного пользования, в открытых и закрытых водоёмах, водохранилищах и морях; 

Датчики, устанавливаемые для сбора данных в сети LoRaWAN от IoTUkraine, отличаются небольшим размером, низкой стоимостью, большим ассортиментом на мировом рынке и сверхнизким потреблением энергии. Без замены батареи эти устройства смогут проработать до 10 лет  

Преимущества стандарта LoRaWAN

Стандарт LoRaWAN создан специально для беспроводного построения телеметрических сетей. Он обеспечивает передачу небольших по объему данных на значительные расстояния.

Среди неоспоримых преимуществ по сравнению с другими стандартами - LoRaWAN:

наиболее динамично развивающаяся общемировая экосистема (более 500 участников TheLoRaAlliance.  А это означает, что во всём мире значительно больше производителей датчиков, программных решений и сетевого оборудования в сравнении с другими стандартами.

сверхнизкое энергопотребление (например, датчик для контроля жилищно -коммунального хозяйства может без замены батареи проработать до 10 лет.

большая территория покрытия одной базовой радиостанцией (до 12 км – в условиях города и свыше 25 км – в сельской местности)

На сети IoT Ukraine уже реализованы все ключевые решения широкой палитры Интернета вещей и работают сотни подключенных устройств. Теперь все крупные города, промышленные предприятия и агрофирмы получили возможность, динамично развивать свои умные экосистемы, сокращать затраты и повышать эффективность. Первая Национальная сеть для умных девайсов строится на оборудовании и программном обеспечении компаний – лидеров мирового рынка телекоммуникаций и IT, Cisco (США) и Actility  (Франция).

Благодаря такому общенациональному инфраструктурному проекту,Украина должна уже за год, сократить существенное отставание в развитии технологии Интернета вещей от всего остального мира и стать одним из крупнейших инкубаторов по разработкам программных продуктов, оборудования и новых решений как для внутреннего рынка, так  для рынков всего мира.

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