Вулиці в Україні варто називати на честь людей, чиї імена не викликають конфліктів, - Зеленський

Назви вулиць і пам'ятники в Україні – складне і делікатне питання, заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Times of Israel, опублікованому 19 січня.

Як пише Гордон.uа, за словами Зеленського, "ідеться про те, як люди з різною історією, з різними поглядами можуть жити разом на практиці". Він додав, що є герої, яких шанують на заході та в центрі України, але "є й інші українці, у яких є свої герої, які думають інакше".

Український президент підкреслив, що "розуміє різні почуття", тому кілька разів "чітко говорив": якщо в Україні така складна історія, то потрібно будувати спільну історію, шукати тих, "чиї імена не викликають суперечок ні в сьогоденні, ні в майбутньому". Зеленський вважає, що вулиці варто називати на честь тих, чиї імена "не викликають конфліктів".

Президент зазначив, що сьогодні в Україні "є свої сучасні герої – люди, які творили історію, вчені, люди, які освоювали космос, великі спортсмени, письменники", і ці імена широко шановані в усіх куточках України. Зеленський додав: "Давайте не будемо вмішувати політику в це питання".

Нагадаємо, що у своєму новорічному зверненні Президент Зеленський сказав: "У новому році нам треба бути єдиною країною кожен день. Це має стати нашою національною ідеєю: навчитися жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни. Адже ми представляємо його однаково: це успішна і процвітаюча країна. Країна, де немає війни, і яка повернула своїх людей та свої території. Де не важливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена й заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий".