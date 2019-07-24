Замначальника ГФС в Закарпатской области насмерть сбил человека

Государственное бюро расследований начало расследовать смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием заместителя начальника Государственной фискальной службы в Мукачевском районе Закарпатской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українські Новини.

По предварительным данным, вечером 23 июля на автодороге М-06 «Киев - Чоп» в Мукачевском районе водитель автомобиля Volkswagen Touareg совершил наезд на работника службы ремонта автодорог.

От полученных травм работник службы ремонта автодорог скончался на месте.

В дальнейшем выяснилось, что за рулем автомобиля находился заместитель начальника ГФС в Закарпатской области.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет прокуратура Закарпатской области.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Место смертельного ДТП. Фото: dbr.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, 2 марта полицейский насмерть сбил человека на пешеходе.

В феврале в Ужгороде нa проспекте Свободы машина патрульных врезалась в Volkswagen, который зaтормозил, чтобы пропустить пешеходов.