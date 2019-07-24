Замначальника ГФС в Закарпатской области насмерть сбил человека

Государственное бюро расследований начало расследовать смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием заместителя начальника Государственной фискальной службы в Мукачевском районе Закарпатской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українські Новини.\r\nПо предварительным данным, вечером 23 июля на автодороге М-06 «Киев - Чоп» в Мукачевском районе водитель автомобиля Volkswagen Touareg совершил наезд на работника службы ремонта автодорог.\r\nОт полученных травм работник службы ремонта автодорог скончался на месте.\r\nВ дальнейшем выяснилось, что за рулем автомобиля находился заместитель начальника ГФС в Закарпатской области.\r\nПроцессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет прокуратура Закарпатской области.\r\nПо факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.\r\nВ случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.\r\nМесто смертельного ДТП. Фото: dbr.gov.ua\r\nКак сообщали Українські Новини, 2 марта полицейский насмерть сбил человека на пешеходе. \r\nВ феврале в Ужгороде нa проспекте Свободы машина патрульных врезалась в Volkswagen, который зaтормозил, чтобы пропустить пешеходов.