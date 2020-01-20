На Закарпатті у масштабній ДТП постраждали дев'ять осіб, троє з них - діти

Вчора ввечері, 19 січня, в Закарпатській області у масштабній ДТП постраждали дев'ять осіб, троє з них – діти. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Так, повідомляється, що аварія сталася ввечері 19 січня на відрізку автодороги "Мукачево-Рогатин-Львів" у селі Горбок.

Попередньо поліцейські встановили, що 32-річна жителька міста Чоп на автомобілі Кіа-Ріо, виїхала на зустрічну смугу, щоб обігнати інший автомобіль, і врізався в Renault, за кермом якого був 56-річний житель с. Арданово Іршавського району.

В результаті ДТП в Іршавську лікарню госпіталізували водія Кіа-Ріо, двох її малолітніх дітей (5 і 9 років) та ще одного пасажира легковика. Також за медичною допомогою звернулися водій Renault і четверо його пасажирів, серед яких одна - неповнолітня.

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