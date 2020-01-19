Украина и Венгрия будут сотрудничать в выявлении угроз мировой безопасности

Военные разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве в выявлении угроз мировой и региональной безопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны, передают Українськi Новини. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-полковник Василий Бурба и начальник Главного управления военной информации Венгрии генерал-лейтенант Янош Береш договорились об объединении усилий и расширении взаимодействия по укреплению региональной коллективной безопасности. Сотрудники военных разведок обеих стран будут обрабатывать совместные аналитические оценки новых угроз безопасности в регионе и разрабатывать механизмы коллективного противодействия. Также, Бурба и Береш согласовали первоочередные совместные шаги украинского и венгерского военных разведывательных ведомств, которые позволят повысить качество обмена информацией и уровень осведомленности структур безопасности Организации Североатлантического договора (НАТО). Расширение сотрудничества в разведывательной сфере между Украиной и Венгрией будет способствовать привлечению Украины в программу расширенных возможностей НАТО и укреплять способности разведывательного сообщества стран-членов Альянса. Как сообщали Українськi Новини, ВСУ создает экспериментальную бригаду по стандартам НАТО. Тем временем Украина заплатит добровольный взнос в НАТО в размере 850 тысяч евро.