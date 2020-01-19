подписаться на рассылку
24.05 24.45
26 27.1
˟
19 января 2020, воскресенье, 18:25 17
Внешняя политика 2020-01-19T18:25:01+02:00
Українські Новини
Украина и Венгрия будут сотрудничать в выявлении угроз мировой безопасности

Украина и Венгрия будут сотрудничать в выявлении угроз мировой безопасности

Таня Войтюк
Разведка, Венгрия, Украина, Угрозы, Нато
Рукопожатие. Фото: pixabay
Рукопожатие. Фото: pixabay

Военные разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве в выявлении угроз мировой и региональной безопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны, передают Українськi Новини.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-полковник Василий Бурба и начальник Главного управления военной информации Венгрии генерал-лейтенант Янош Береш договорились об объединении усилий и расширении взаимодействия по укреплению региональной коллективной безопасности.

Сотрудники военных разведок обеих стран будут обрабатывать совместные аналитические оценки новых угроз безопасности в регионе и разрабатывать механизмы коллективного противодействия.

Также, Бурба и Береш согласовали первоочередные совместные шаги украинского и венгерского военных разведывательных ведомств, которые позволят повысить качество обмена информацией и уровень осведомленности структур безопасности Организации Североатлантического договора (НАТО).

Расширение сотрудничества в разведывательной сфере между Украиной и Венгрией будет способствовать привлечению Украины в программу расширенных возможностей НАТО и укреплять способности разведывательного сообщества стран-членов Альянса.

Как сообщали Українськi Новини, ВСУ создает экспериментальную бригаду по стандартам НАТО.

Тем временем Украина заплатит добровольный взнос в НАТО в размере 850 тысяч евро.

Больше новостей о: Разведка Венгрия Украина Угрозы Нато

В Нацгвардии объявили, что не станут органом разве...
В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТ...
Чуть выше чем в Молдове: Украина заняла 15 место в...
Поярков пообещал выпороть Зеленского и его команду...
Борт с телами погибших украинцев в автокатастрофе в Иране приземлился в Украине
Обострение на Донбассе: боевики убили украинского военного, еще 10 ранены
Новости
Пограничники не пустили в Украину группу российских актеров 18:55
Украинские полярники отметили Крещение купанием в ледяной бухте 18:45
Украина и Венгрия будут сотрудничать в выявлении угроз мировой безопасности 18:25
Украина намерена добиваться наказания виновных в крушении самолета МАУ, - Данилов 16:56
В Китае загадочную пневмонию зарегистрировали у 60 больных 16:46
больше новостей
В Британии многодетный отец обнаружил рак полости рта во время выполнения домашнего задания с дочерью 19:50
Зеленский угрожает Гончаруку "перезагрузить "Нефтегаз", если они начислят себе премию в $29 млн 21:02
Украинцам придется заплатить налог за квартиры: во сколько обойдутся лишние метры 06:30
Фото: Нацполиция
Позор и дно: жители Подола вызверились на полицию, которая похвасталась, как накрыла частный детсад 11:56
Артем Петренко: Дебилы. Сложно ввести одинаковые карточки на всех станциях метро? 19:28
больше новостей
Детский коллектив отмечает 65-летие с участием мировой звезды 21:48
ГБР срочно вызывает Порошенко на допрос: опубликована повестка 12:11 Документ
Даже помощники депутатов получили в декабре зарплаты больше, чем по 100 тысяч гривен 07:07 Документ
Символы. Скриншот: twitter.com/UkrEmbLondon
Полиция Великобритании приравняла украинский тризуб террористическим символам 15:27
Обострение на Донбассе: боевики убили украинского военного, еще 10 ранены 08:05
больше новостей
Сегодня возле аэропорта "Борисполь" ограничат движение из-за почтения памяти погибших в авиакатастрофе в Иране
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok