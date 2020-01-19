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  • В Киеве горит многоэтажка: припаркованные авто помешали службам быстро потушить пожар
19 января 2020, воскресенье, 14:53 107
Происшествия 2020-01-19T15:03:29+02:00
Українські Новини
В Киеве горит многоэтажка: припаркованные авто помешали службам быстро потушить пожар

В Киеве горит многоэтажка: припаркованные авто помешали службам быстро потушить пожар

Таня Войтюк
Пожар, Киев, Троещина, Возгорание
Горящий дом. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua
Горящий дом. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

В Киеве днем 19 января произошел большой пожар в одной из многоэтажек на Троещине.

Об этом сообщает страница "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Как сообщается, инцидент произошел в многоэтажке на улице Каштановая, 15 А. Пламенем охвачены 3 и 4 этажи здания. Сейчас проводится эвакуация жителей многоэтажки.

Отмечается, что на месте происшествия работают несколько единиц пожарной техники. Сейчас причины и обстоятельства возгорания не известны.

Жители дома сообщили, что пожарная служба не сразу смогла добраться до очага возгорания из-за неправильно припаркованных автомобилей, которые преградили дорогу во дворе дома. 

"Благодарим автомобилистов, блокирующих дворы: из за ваших тазиков выгорело и залито еще несколько квартир. Жаль ваших соседей. Вас нет", - сказанно в сообщении.

Горящий дом. Фото: Facebook/dtp.kiev.uaГорящий дом. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

Горящий дом. Фото: Facebook/dtp.kiev.uaГорящий дом. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Лобановского полыхала клиника красоты.

Также ранее в Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть.15 августа в Киеве произошел пожар. Недалеко от станции метро "Лесная" загорелось маршрутное такси "Богдан". А перед возгоранием произошел взрыв.

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