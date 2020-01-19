В Киеве горит многоэтажка: припаркованные авто помешали службам быстро потушить пожар

В Киеве днем 19 января произошел большой пожар в одной из многоэтажек на Троещине. Об этом сообщает страница "dtp.kiev.ua" в Facebook. Как сообщается, инцидент произошел в многоэтажке на улице Каштановая, 15 А. Пламенем охвачены 3 и 4 этажи здания. Сейчас проводится эвакуация жителей многоэтажки. Отмечается, что на месте происшествия работают несколько единиц пожарной техники. Сейчас причины и обстоятельства возгорания не известны. Жители дома сообщили, что пожарная служба не сразу смогла добраться до очага возгорания из-за неправильно припаркованных автомобилей, которые преградили дорогу во дворе дома. "Благодарим автомобилистов, блокирующих дворы: из за ваших тазиков выгорело и залито еще несколько квартир. Жаль ваших соседей. Вас нет", - сказанно в сообщении. Горящий дом. Фото: Facebook\/dtp.kiev.ua Горящий дом. Фото: Facebook\/dtp.kiev.ua Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Лобановского полыхала клиника красоты. Также ранее в Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть.15 августа в Киеве произошел пожар. Недалеко от станции метро "Лесная" загорелось маршрутное такси "Богдан". А перед возгоранием произошел взрыв.