В Киеве горит многоэтажка: припаркованные авто помешали службам быстро потушить пожар

В Киеве днем 19 января произошел большой пожар в одной из многоэтажек на Троещине.

Об этом сообщает страница "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Как сообщается, инцидент произошел в многоэтажке на улице Каштановая, 15 А. Пламенем охвачены 3 и 4 этажи здания. Сейчас проводится эвакуация жителей многоэтажки.

Отмечается, что на месте происшествия работают несколько единиц пожарной техники. Сейчас причины и обстоятельства возгорания не известны.

Жители дома сообщили, что пожарная служба не сразу смогла добраться до очага возгорания из-за неправильно припаркованных автомобилей, которые преградили дорогу во дворе дома.

"Благодарим автомобилистов, блокирующих дворы: из за ваших тазиков выгорело и залито еще несколько квартир. Жаль ваших соседей. Вас нет", - сказанно в сообщении.

Горящий дом. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

Горящий дом. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Лобановского полыхала клиника красоты.

Также ранее в Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть.15 августа в Киеве произошел пожар. Недалеко от станции метро "Лесная" загорелось маршрутное такси "Богдан". А перед возгоранием произошел взрыв.