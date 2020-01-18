подписаться на рассылку
24.05 24.45
26 27.1
˟
18 января 2020, суббота, 20:46 32
Силовые структуры 2020-01-18T20:46:01+02:00
Українські Новини
СБУ сообщила директору "госбанка ЛНР" о подозрении в финансировании оккупационной администрации

СБУ сообщила директору "госбанка ЛНР" о подозрении в финансировании оккупационной администрации

Валерия Драгомирова
СБУ, подозрение, Финучреждения, ЛНР

Служба безопасности Украины сообщила "министру финансов" и директору "государственного банка самопровозглашенной "Луганской народной республики"" о подозрении в финансировании оккупационной администрации ЛНР.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины задокументировала механизм скрытого финансирования правительственными и неправительственными структурами Российской Федерации фейковых органов власти на временно оккупированной территории Донбасса", - сказано в нем.

Спецслужба установила, что во избежание санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения.

С 2014 года, после введения в ЛНР территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти.

СБУ длительное время документировала, что для сокрытия прямой финансовой поддержки псевдоучреждений на захваченной территории Луганской области РФ привлекла к схеме финансирования банковское учреждение Южной Осетии, по которому средства из России попадают в так называемый "госбанк ЛНР".

Затем деньги распределяются самопровозглашенным "Министерством финансов ЛНР" для содержания оккупационных органов власти и силового блока, как незаконные вооруженные формирования "Министерства государственной безопасности", "народная милиция".

По данным украинской спецслужбы, ежегодный объем финансирования превышает 30 млрд российских рублей.

Это сумма, которая составляет более 2/3 от общих потребностей "бюджета" ЛНР.
СБУ задокументировала, что на временно оккупированной территории ключевую роль в системе финансирования псевдореспублики и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые "министр финансов" и директор "госбанка ЛНР".

Указанные лица занимают руководящие должности в оккупационной администрации еще с 2014 года.

Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения "ассигнований" на функционирование ЛНР и распределения средств.

На данный момент им объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса. Сообщается, что они объявлены в розыск.

В ближайшее время обвинительные акты в отношении правонарушителей будут направлены в суд для заочного осуждения.

Как сообщали Українськi Новини, в СБУ рассказали о попытке вербовки "ЛНР" чиновника Минюста. 

Больше новостей о: СБУ подозрение Финучреждения ЛНР

СБУ проводит обыски в аэропорту "Запорожье"...
НАБУ сообщило экс-замминистра экономики Бровченко ...
НБУ ввел валютные ослабления для юрлиц-нерезиденто...
Шантажировали и грозили посадить: в СБУ рассказали...
Кабмин обнародовал зарплаты членов правительства
"Черные ящики" потерпевшего крушение самолета МАУ прибудут в Украину в конце января
Новости
СБУ сообщила директору "госбанка ЛНР" о подозрении в финансировании оккупационной администрации 20:46
Боевики нарушили режим тишины: ранены восемь военных 20:16
ЕСПЧ не примет апелляцию Украины по люстрации, - юрист 19:54
В киевском метро пьяные мужчины напали на полицейского 19:16
В Донецкой области ограничили водоснабжение из-за аварии на водопроводе 18:50
больше новостей
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде 12:23
Зеленский угрожает Гончаруку "перезагрузить "Нефтегаз", если они начислят себе премию в $29 млн 21:02
Посол Израиля рассказал в Раде как венгерские и украинские полицаи притащили его родственников на расстрел в Каменец-Подольском во время Холокоста 13:42
В Британии многодетный отец обнаружил рак полости рта во время выполнения домашнего задания с дочерью 19:50
НБУ резко обвалил гривну: официальный курс валют на выходные 05:55
больше новостей
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список 07:01
Детский коллектив отмечает 65-летие с участием мировой звезды 21:48
ГБР срочно вызывает Порошенко на допрос: опубликована повестка 12:11 Документ
Детективы НАБУ решили незаконно допросить 10 тысяч работников компании "Укрлендфарминг", - СМИ 11:59
Перевод из-за границы теперь можно получить сразу на карту: Приватбанк ввел новый сервис 14:57
больше новостей
Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok