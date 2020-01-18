СБУ сообщила директору "госбанка ЛНР" о подозрении в финансировании оккупационной администрации

Служба безопасности Украины сообщила "министру финансов" и директору "государственного банка самопровозглашенной "Луганской народной республики"" о подозрении в финансировании оккупационной администрации ЛНР.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.



"Служба безопасности Украины задокументировала механизм скрытого финансирования правительственными и неправительственными структурами Российской Федерации фейковых органов власти на временно оккупированной территории Донбасса", - сказано в нем.



Спецслужба установила, что во избежание санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения.



С 2014 года, после введения в ЛНР территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти.



СБУ длительное время документировала, что для сокрытия прямой финансовой поддержки псевдоучреждений на захваченной территории Луганской области РФ привлекла к схеме финансирования банковское учреждение Южной Осетии, по которому средства из России попадают в так называемый "госбанк ЛНР".



Затем деньги распределяются самопровозглашенным "Министерством финансов ЛНР" для содержания оккупационных органов власти и силового блока, как незаконные вооруженные формирования "Министерства государственной безопасности", "народная милиция".



По данным украинской спецслужбы, ежегодный объем финансирования превышает 30 млрд российских рублей.



Это сумма, которая составляет более 2/3 от общих потребностей "бюджета" ЛНР.

СБУ задокументировала, что на временно оккупированной территории ключевую роль в системе финансирования псевдореспублики и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые "министр финансов" и директор "госбанка ЛНР".



Указанные лица занимают руководящие должности в оккупационной администрации еще с 2014 года.



Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения "ассигнований" на функционирование ЛНР и распределения средств.



На данный момент им объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса. Сообщается, что они объявлены в розыск.



В ближайшее время обвинительные акты в отношении правонарушителей будут направлены в суд для заочного осуждения.



Как сообщали Українськi Новини, в СБУ рассказали о попытке вербовки "ЛНР" чиновника Минюста.