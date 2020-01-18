Спасатели сняли 32 туриста с поломанной канатной дороги во Львовской области

Спасатели 17 января вечером сняли 32 туриста (в том числе 5 детей) с поломанной канатной дороги на гору Погар (Сколевский район, Львовская область). Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской области, передают Українські Новини.

"17 января в 17:00 в ГосЧС поступила информация, что вблизи пгт Славское Сколевского района на горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога)", - говорится в сообщении.

Предварительная причина остановки - неисправность редуктора.

Травмированных нет.

В спасательных работах принимали участие 17 человек и 3 единицы техники.