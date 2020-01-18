Рятувальники зняли 32 туриста з поламаної канатної дороги у Львівській області

Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05

Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15

В аеропорту "Запоріжжя" три рейси скасували і шість затримуються 10:24

Україна втрачає мінімум $40 млн на рік на лінійних знижках компанії "Портінвест", - ЗМІ 17:41