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02 октября 2019, среда, 22:04 158
Америка 2019-10-02T22:05:56+03:00
Українські Новини
Канадский монетный двор выпустил светящуюся в темноте монету на тему НЛО

Канадский монетный двор выпустил светящуюся в темноте монету на тему НЛО

Канада
Канада

Монетный двор Канады выпустил коллекционную монету, рассказывающую историю странных и загадочных огней, которые появились в небе, а затем упали в воду возле берегов Новой Шотландии.

Об этом сообщают BBC News.

Более 50 лет назад, в ночь на 4 октября, в небе маленькой канадской рыбацкой деревни появились странные огни. Свидетели наблюдали, как огни вспыхнули, а затем нырнули в воды у побережья Новой Шотландии. Теперь то, что некоторые считают наблюдением НЛО, было отмечено Королевским монетным двором Канады.

Светящаяся в темноте сцена изображает особый момент, описанный различными очевидцами. Увидев четыре странных мигающих огня в ночном небе, свидетели заметили низко летящий объект длиной 60 футов (18 метров), который затем упал под углом 45 градусов.

Монета с изображением светящегося в темноте НЛО. Фото: Royal Canadian MintМонета с изображением светящегося в темноте НЛО. Фото: Royal Canadian Mint

Королевская канадская конная полиция (RCMP), получившая многочисленные звонки, сообщающие о крушении самолета в гавани, вместе с местными рыбаками, пыталась добраться до объекта до того, как он затонул.

Министерство обороны Канады позже провело подводный поиск области, где был замечен объект, попадающий в воду, но не смогло обнаружить какие-либо признаки объекта.

Лори Уиккенс, которому на момент инцидента было 17 лет, был первым жителем гавани Шаг, который позвонила в RCMP той октябрьской ночью, чтобы сообщить о возможной авиакатастрофе.

Теперь он помогает организовать ежегодный фестиваль НЛО в Шаг-Харбор, который включает в себя экскурсию по месту крушения и рассказам очевидцев, и считает, что монета монетного двора повысит посещаемость.

Монета продается с фонариком, который при использовании показывает огни НЛО, звезд на ночном небе и дымку над водой, о которой сообщают местные жители.

Пресс-секретарь Монетного двора Алекс Ривз сказал, что монета определенно одна из лучших и была продана на их сайте. Она имела ограниченный выпуск 4000 экземпляров и продавалась по цене 129,95 канадских долларов (98 долларов США).

Как сообщали Українські Новини, полиция зафиксировала полет огненного НЛО над Флоридой, а Пентагон признался, что изучал контакты людей с НЛО. Также в небе над Японией пролетел загадочный яркий объект.

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