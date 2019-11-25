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  • В Британии изготовили монету, которая весит больше, чем новорожденный ребенок
25 ноября 2019, понедельник, 15:53 38
Мир 2019-11-25T15:54:24+02:00
Українські Новини
В Британии изготовили монету, которая весит больше, чем новорожденный ребенок

В Британии изготовили монету, которая весит больше, чем новорожденный ребенок

Великобритания, Монета, Королева Виктория, Королевский монетный двор Royal Mint
Монета номиналом £5 тыс. Скриншот:twitter/@standardnews
Монета номиналом £5 тыс. Скриншот:twitter/@standardnews

В Великобритании Королевский монетный двор изготовил новую монету из золота весом в 5 кг., диаметр которой составляет 17,5 см. Об этом передает Evening Standard.

Монета вышла номиналом £5 тыс. ($ 6,4 тыс.). Однако отмечается, что пока  изготовили только один ее экземпляр и продали за неизвестную сумму.

Монета является частью новой коллекции "Великие граверы", в которой прославляются художники-граверы, работавшие над видом британских металлических денег.

 

На одной стороне монеты изображена королева Виктория в том виде, в каком ее запечатлел в металле Уильям Уайон, главный гравер Королевского монетного двора второй четверти 19 века,  которая ведет рядом с собой льва, что считается символом  Британской империи. На обратной - профиль самой королевы Виктории в возрасте 20 лет. Именно Уильям Уайон разработал дизайн монеты "Уна и лев", которую коллекционеры считают одной из самых красивых в мире.

Как заверил главный гравер Royal Mint Гордон Раммерс, при создании монеты использовались традиционные методы гравировки и современные технологии.

Как часть коллекции "Великие граверы" также будет доступна серия монет меньше объемом и дешевле: 4 монеты весом в 2 кг. Стоимость каждой из них достигает £ 119,95 тыс. ($ 153,87 тыс.). В коллекцию входят и небольшие серебряные монеты аналогичного дизайна по цене £180 ($ 230,9).

Как сообщали Українські Новини, монетный двор Канады выпустил светящуюся в темноте монету на тему НЛО.

Кроме того, Национальный банк ввел в обращение памятную монету "1000 лет с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого".

Больше новостей о: Великобритания Монета Королева Виктория Королевский монетный двор Royal Mint

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