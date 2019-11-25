В Британии изготовили монету, которая весит больше, чем новорожденный ребенок

В Великобритании Королевский монетный двор изготовил новую монету из золота весом в 5 кг., диаметр которой составляет 17,5 см. Об этом передает Evening Standard.

Монета вышла номиналом £5 тыс. ($ 6,4 тыс.). Однако отмечается, что пока изготовили только один ее экземпляр и продали за неизвестную сумму.

Монета является частью новой коллекции "Великие граверы", в которой прославляются художники-граверы, работавшие над видом британских металлических денег.

Royal Mint makes giant £5,000 coin - weighing more than newborn baby https://t.co/FKwlweY9S4 — Evening Standard (@standardnews) 25 листопада 2019 р.

На одной стороне монеты изображена королева Виктория в том виде, в каком ее запечатлел в металле Уильям Уайон, главный гравер Королевского монетного двора второй четверти 19 века, которая ведет рядом с собой льва, что считается символом Британской империи. На обратной - профиль самой королевы Виктории в возрасте 20 лет. Именно Уильям Уайон разработал дизайн монеты "Уна и лев", которую коллекционеры считают одной из самых красивых в мире.

Как заверил главный гравер Royal Mint Гордон Раммерс, при создании монеты использовались традиционные методы гравировки и современные технологии.

Как часть коллекции "Великие граверы" также будет доступна серия монет меньше объемом и дешевле: 4 монеты весом в 2 кг. Стоимость каждой из них достигает £ 119,95 тыс. ($ 153,87 тыс.). В коллекцию входят и небольшие серебряные монеты аналогичного дизайна по цене £180 ($ 230,9).

Как сообщали Українські Новини, монетный двор Канады выпустил светящуюся в темноте монету на тему НЛО.

Кроме того, Национальный банк ввел в обращение памятную монету "1000 лет с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого".