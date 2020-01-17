В Британии многодетный отец обнаружил рак полости рта во время выполнения домашнего задания с дочерью

43-летний многодетный отец Джонатан Дженкин обнаружил у себя рак полости рта благодаря домашнему заданию дочери. Об этом пишет Daily Mail. Джонатан Дженкин делал с дочерью Элис домашнюю работу по биологии. Они вместе изучали лимфатическую систему, и отец решил показать на себе, где расположены лимфоузлы. В один момент он почувствовал, что один из них сильно воспален. Мужчина обратился в больницу, где ему диагностировали метастатическаую (распространяющуюся) карциному ротоглотки, рак, поражающий часть горла сразу за ртом. Благодаря тому, что мужчина вовремя заметил недуг и обратился в больницу, ему удалось вылечиться. Джонатан прошел радио - и химиотерапию. "Выполнение задачи по биологии спасло меня от смерти. Я так рад, что вовремя заметил опухоль", - признался британец. "Я не ожидала, что мое домашнее задание окажет такое огромное влияние на нашу жизнь, и я чувствую себя виноватой, что сама не заметила опухоль, но я так счастлива, что мы нашли его", - поделилась Элис. После того, как ему сказали, что он здоров, Дженкин собрал более 2000 фунтов стерлингов, которые будут пожертвованы отделению лучевой терапии в больнице Ипсвич для улучшения состояния будущих пациентов. Как сообщали Українські Новини, ранее на марафоне в США бегуна под псевдонимом "Иисус спасет" от сердечного приступа спас Иисус. Также после потери дочери, родители случайно обнаружили в крематории Индии живую трехдневную девочку.