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  • В Британии многодетный отец обнаружил рак полости рта во время выполнения домашнего задания с дочерью
17 января 2020, пятница, 19:50 25
Мир 2020-01-17T19:51:51+02:00
Українські Новини
В Британии многодетный отец обнаружил рак полости рта во время выполнения домашнего задания с дочерью

В Британии многодетный отец обнаружил рак полости рта во время выполнения домашнего задания с дочерью

Елизавета Кесельман
Домашнее задание, Рак, Обнаружение болезни, Случайность, Великобритания
Домашнее задание.Фото: pixabay
Домашнее задание.Фото: pixabay

43-летний многодетный отец Джонатан Дженкин обнаружил у себя рак полости рта благодаря домашнему заданию дочери.  Об этом пишет Daily Mail.

Джонатан Дженкин делал с дочерью Элис домашнюю работу по биологии. Они вместе изучали лимфатическую систему, и отец решил показать на себе, где расположены лимфоузлы. В один момент он почувствовал, что один из них сильно воспален.

Мужчина обратился в больницу, где ему диагностировали  метастатическаую (распространяющуюся) карциному ротоглотки, рак, поражающий часть горла сразу за ртом.

Благодаря тому, что мужчина вовремя заметил недуг и обратился в больницу, ему удалось вылечиться. Джонатан прошел радио - и химиотерапию.

"Выполнение задачи по биологии спасло меня от смерти. Я так рад, что вовремя заметил опухоль", - признался британец.

"Я не ожидала, что мое домашнее задание окажет такое огромное влияние на нашу жизнь, и я чувствую себя виноватой, что сама не заметила опухоль, но я так счастлива, что мы нашли его", - поделилась Элис.

После того, как ему сказали, что он здоров, Дженкин собрал более 2000 фунтов стерлингов, которые будут пожертвованы отделению лучевой терапии в больнице Ипсвич для улучшения состояния будущих пациентов.

Как сообщали Українські Новини, ранее на марафоне в США бегуна под псевдонимом "Иисус спасет" от сердечного приступа спас Иисус.

Также после потери дочери, родители случайно обнаружили в крематории Индии живую трехдневную девочку. 

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