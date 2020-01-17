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17 января 2020, пятница, 18:28 21
Европа 2020-01-17T18:30:05+02:00
Українські Новини
ЕС хочет временно запретить технологию распознавания лиц

ЕС хочет временно запретить технологию распознавания лиц

Таня Войтюк
Искусственный интеллект, распознавание лиц, FaceID, Евросоюз
Распознавание лица. Фото: pixabay
Распознавание лица. Фото: pixabay

Европейская комиссия рассматривает меры по введению временного запрета на технологии распознавания лиц, используемые как государственными, так и частными субъектами.

Об этом сообщает Euractiv.

Как отмечается, в Европейском союзе опасаются, что собранную информацию могут использовать для слежения за европейцами

"Если эти планы будут реализованы, то в некоторых странах ЕС можно будет сбить текущие проекты введения искусственного интеллекта, в том числе желание Германии развернуть автоматическое распознавание лиц на 134 железнодорожных станциях и в 14 аэропортах. Франция также планирует создать правовую базу, позволяющую интегрировать системы видеонаблюдения с технологиями распознавания лиц", - говорится в сообщении.

Документ, который оказался в распоряжении Euractiv гласит, что использование технологии распознавания лица может быть запрещено в частных или государственных целях на определенный период (например, лет).

Еврокомиссия предлагает пять общих вариантов возможного регулирования технологии распознавания лиц:

  • добровольная маркировка - компании, которые планируют использовать технологию распознавания лиц, добровольно заявляют о соблюдении определенных правил, после чего ЕС присваивает им специальную "марку" доверия;
  • секторальные требования для государственного управления и распознавания лиц - это направление касается сугубо использования технологии распознавания лиц в госструктурах, где предлагается адаптировать соответствующие положения Регламента об общей защите данных ЕС (2018);
  • введение законодательных ограничений только для тех случаев использования искусственного интеллекта, которые связаны с высоким уровнем риска - здравоохранение, транспорт, правоохранительная деятельность, судебная деятельность и тому подобное;
  • вопросы безопасности и ответственности - то есть защита прав людей вследствие кибератак, угроз персональным данным и т.д.;
  • управление - обязательства ввести на уровне ЕС эффективную систему внедрения принятых решений.

Отметим, технология распознавания лица (FaceID) широко распространена в смартфонах американской компании Apple.

Как сообщали Українські Новини, искусственный интеллект диагностирует рак лучше врачей.

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