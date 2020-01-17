ЕС хочет временно запретить технологию распознавания лиц

Европейская комиссия рассматривает меры по введению временного запрета на технологии распознавания лиц, используемые как государственными, так и частными субъектами. Об этом сообщает Euractiv. Как отмечается, в Европейском союзе опасаются, что собранную информацию могут использовать для слежения за европейцами "Если эти планы будут реализованы, то в некоторых странах ЕС можно будет сбить текущие проекты введения искусственного интеллекта, в том числе желание Германии развернуть автоматическое распознавание лиц на 134 железнодорожных станциях и в 14 аэропортах. Франция также планирует создать правовую базу, позволяющую интегрировать системы видеонаблюдения с технологиями распознавания лиц", - говорится в сообщении. Документ, который оказался в распоряжении Euractiv гласит, что использование технологии распознавания лица может быть запрещено в частных или государственных целях на определенный период (например, 3 - 5 лет). Еврокомиссия предлагает пять общих вариантов возможного регулирования технологии распознавания лиц: добровольная маркировка - компании, которые планируют использовать технологию распознавания лиц, добровольно заявляют о соблюдении определенных правил, после чего ЕС присваивает им специальную "марку" доверия; секторальные требования для государственного управления и распознавания лиц - это направление касается сугубо использования технологии распознавания лиц в госструктурах, где предлагается адаптировать соответствующие положения Регламента об общей защите данных ЕС (2018); введение законодательных ограничений только для тех случаев использования искусственного интеллекта, которые связаны с высоким уровнем риска - здравоохранение, транспорт, правоохранительная деятельность, судебная деятельность и тому подобное; вопросы безопасности и ответственности - то есть защита прав людей вследствие кибератак, угроз персональным данным и т.д.; управление - обязательства ввести на уровне ЕС эффективную систему внедрения принятых решений. Отметим, технология распознавания лица (FaceID) широко распространена в смартфонах американской компании Apple. Как сообщали Українські Новини, искусственный интеллект диагностирует рак лучше врачей. Ранее ученые доказали, что больные зубы могут спровоцировать рак.