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17 января 2020, пятница, 17:33 27
Общество 2020-01-17T17:34:28+02:00
Українські Новини
Киев возобновил движение по Владимирскому проезду после новогодних праздников

Киев возобновил движение по Владимирскому проезду после новогодних праздников

Таня Войтюк
Ограничение движения, КГГА, Владимирский проезд, Михайловская площадь, Крещатик
Владимирский проезд. Фото: kievlyanin2015
Владимирский проезд. Фото: kievlyanin2015

Киевская городская государственная администрация (КГГА) возобновила движение по правой полосе Владимирского проезда в сторону Михайловской площади, а также на участке Владимирского проезда от ул. Малой Житомирской до ул. Михайловской в связи с завершением новогодних празднований возле Софийской площади.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

Согласно ему, с 17 января сняты все ограничения проезда, которые действовали на период новогодних и рождественских праздников.

Владимирский проезд полностью открыт.

При этом указывается, что движение транспорта по ул. Крещатик снова будет перекрываться на выходные и в праздничные дни.

С начала декабря было разрешено движение транспорта по улице Крещатик каждую субботу и воскресенье, в праздничные и нерабочие дни, что было связано с ограничениями движения транспорта по Владимирскому проезду.

Как сообщали Українськi Новини, "Киевавтодор" частично ограничит движение на Южном мосту 14-19 января из-за ремонта покрытия.

Тем временем на улице Шелковичной в Киеве вводится одностороннее движение.

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