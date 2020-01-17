Киев возобновил движение по Владимирскому проезду после новогодних праздников

Киевская городская государственная администрация (КГГА) возобновила движение по правой полосе Владимирского проезда в сторону Михайловской площади, а также на участке Владимирского проезда от ул. Малой Житомирской до ул. Михайловской в связи с завершением новогодних празднований возле Софийской площади. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини. Согласно ему, с 17 января сняты все ограничения проезда, которые действовали на период новогодних и рождественских праздников. Владимирский проезд полностью открыт. При этом указывается, что движение транспорта по ул. Крещатик снова будет перекрываться на выходные и в праздничные дни. С начала декабря было разрешено движение транспорта по улице Крещатик каждую субботу и воскресенье, в праздничные и нерабочие дни, что было связано с ограничениями движения транспорта по Владимирскому проезду. Как сообщали Українськi Новини, "Киевавтодор" частично ограничит движение на Южном мосту 14-19 января из-за ремонта покрытия. Тем временем на улице Шелковичной в Киеве вводится одностороннее движение.