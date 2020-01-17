Апелляционный суд продлил домашний арест экс-замглавы Миграционной службы Пимаховой

Апелляционный суд Киева оставил в силе ночной домашний арест бывшего первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защитника Пимаховой и оставил в силе ее домашний арест с 22:00 до 6:00.

Данное решение вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Как сообщали Українськi Новини, 20 декабря 2019 года, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило бывшему первому заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой о подозрении в получении 1,8 тыс. долларов взятки.

Пимахова была уличена в совершении уголовного преступления еще в 2017 году в результате спецоперации Национального антикоррупционного бюро под прикрытием.

По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемая предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год с возможностью продления срока до 3 лет.