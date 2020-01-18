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18 января 2020, суббота, 07:07 373 Документ
Верховная Рада и партии 2020-01-18T10:15:02+02:00
Українські Новини
Даже помощники депутатов получили в декабре зарплаты больше, чем по 100 тысяч гривен

Даже помощники депутатов получили в декабре зарплаты больше, чем по 100 тысяч гривен

Татьяна Зотова
Верховная Рада Украины, Помощник, Премия, Информационный запрос, Помощник-консультант, Помощник народного депутата

Сумма заработных плат и премиальных выплат помощников-консультантов народных депутатов Украины Ольги Стефанишиной и Анастасии Красносельской - Ольги Жерегиной а так же парламентария Александра Матусевича - Евгении Дзекуновой за декабрь минувшего года превысили суммы в 100 тыс гривен каждой. Об этом говорится в ответе, полученном редакцией Українських Новин на информационный запрос в Аппарат Верховной Рады Украины.

Так, Ольге Жерегиной в декабре 2019 года было начислено 146335 гривен, из которых 98330 грн составила премия, начисленная "из фонда экономии оплаты труда помощников-консультантов". После удержания всех положеных налогов и сборов Жерегина получила 117815,78 гривен.

В свою очередь, помощнику-консультанту Евгении Дзекуновой были начислены зарплата и премия в сумме 136380 гривен, из которых 115380 грн. составляла премия. И после всех отчислений Дзекунова получила "на руки" сумму в 109785,9 гривен.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук объяснил резкое увеличение зарплат министров Кабмина и их замов тем, что с помощью высокой зарплаты правительство ушло от теневых схем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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