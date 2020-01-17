Судьи лучше воспринимают аргументы адвокатов в процессе, и хуже - обычных юристов, поэтому защита граждан может пострадать, - Маловацкий

Член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий считает, что в случае отмены адвокатской монополии, защита граждан существенно пострадает, поскольку судьи лучше воспринимают аргументы профессиональных адвокатов, нежели непрофессионалов-юристов или общественных активистов.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"В случае отмены адвокатской монополии защита прав граждан существенно пострадает. В результате столкнемся с такой ситуацией: если гражданина в суде будет защищать не профессиональный адвокат, а просто человек с юридическим образованием, то он не поможет, а только навредит. Дело в том, что судьи охотней прислушиваются к аргументам именно адвокатов, и хуже воспринимают юристов и активистов. Иметь юридическое образование и профессиональные навыки - это две большие разницы", - сказал он.

При этом, эксперт не видит связи между принятием законопроекта об отмене адвокатской монополии и попытками власти ввести рынок земли и принять новый Трудовой кодекс.

"С моей точки зрения, принятие законопроекта ( об отмене адвокатской монополии, - ред), запуск рынка земли и новая редакция Трудового кодекса, это не связанные процессы. Скорее, это намерение реформировать проблемные отрасли.

По поводу законопроекта об отмене исключительного права адвоката представлять граждан в суде, то могу сказать, что мне трудно поддержать законопроект #1013, потому что считаю, что любое профессиональное сообщество должно ставить требование об исключительном праве представлять интересы граждан высокопрофессиональными лицами или лицами, которые несут личную ответственность в первую очередь перед своим профессиональным сообществом", - отметил Маловацкий.

"По поводу трудового законодательства, то конечно будет возможность жаловаться и обращатся в суд. Отмена так называемой адвокатской монополии не лишает граждан возможности обратится к адвокату для представления их интересов. То есть это не ограничивает их в праве выбирать. Конечно, граждане будут обращатся не только к адвокатам, но и к юристам и ученым, однако разница является существенной", - отметил член ВСП.

Он считает, что о монополии адвокатов в судах не приходится говорить, поскольку это не является монополией в чистом виде.

"Нужно понимать, что все-таки адвокат - практикующий специалист, который ходит в суд. Юрист может в теории знать право, но никогда не применял это на практике. Касательно рынка земли позиция аналогичная. Никого из граждан не ограничивают в праве обращатся в суд с помощью адвоката. Если мы говорим об исключительном представительстве граждан в судах...если мы говорим, что исключительно врачи имеют право лечить или оперировать, если только учёные имеют право давать ученые звания, то мы не говорим о монополии, а о минимальных требованиях к лицу, которое оказывает профессиональные услуги", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, вице-президент Национальной ассоциации адвокатов Валентин Гвоздий считает, что отмена адвокатской монополии лишит большинство граждан профессиональной защиты.