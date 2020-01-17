Австралийская туристическая отрасль потеряла миллионы из-за пожаров

Туристическая отрасль в Австралии из-за беспрецедентных лесных пожаров потеряла 619 млн евро. Об этом сообщает "DW" со ссылкой на агентство Reuters.

Огонь распространился на площади в 11,8 млн гектаров (118 тыс. квадратных километров), примерно сопоставимой с территорией Болгарии. Жертвами стихийного бедствия, по последним данным, стали 29 человек.



Эксперты уверены, что происходящее - это четкий признак изменения климата.

"В том или ином виде эти пожары продолжаются с августа (2019 года. - Ред.). Сейчас - январь, и мы знаем, что еще два с половиной - три месяца - и на юге Австралии вновь начнется сезон пожаров", - отметил руководитель Центра совместных исследований лесных пожаров и природных опасностей Ричард Торнтон.

Между тем погода временно дала пожарным небольшую передышку. По сообщению местной газеты The Daily Telegraph, Сидней готовится к сильнейшему с ноября 2019 года дождю. Синоптики прогнозируют, что 17 января в районе Графтона (штат Новый Южный Уэльс) выпадут 25-50 мм осадков.



Как сообщали Українські Новини, на смену лесным пожарам на Австралию надвигается тропический циклон "Клавдия".



Тем временем пожары в Австралии видны из космоса.