Заместитель начальника управления ГосЧС попался на взятке в 65 тыс. гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали за взяткой одного из заместителей начальника управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, спецслужащие установили, что чиновник требовал 66 тыс. грн за согласование разрешительной документации на объектах повышенной опасности.

Как отмечается, чиновник с нарушением порядка принятия в эксплуатацию систем раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае их возникновения приказал подчиненному подписать акты ввода в эксплуатацию этих систем.

Следует отметить, что указанные системы смонтированы на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса в одной из областей Украины, а их "легализация" состоялась без фактического выезда и проверки их работоспособности.

В СБУ подчеркивают, что противоправные действия служащих создали предпосылки для отсутствия контроля и своевременного реагирования на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций на указанных объектах. Это могло привести к катастрофическим последствиям, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью людей.

В настоящее время двум служебным лицам ГСЧС Украины, в частности заместителю начальника управления, сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

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