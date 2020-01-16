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16 января 2020, четверг, 18:18 24
Силовые структуры 2020-01-16T18:18:33+02:00
Українські Новини
НАТО выступила за реформирование комплекса реформ в СБУ

НАТО выступила за реформирование комплекса реформ в СБУ

Елизавета Кесельман
Нато, СБУ, Реформирование СБУ, Сектор безопасности и обороны
НАТО. Фото: wikipedia
НАТО. Фото: wikipedia

Организация Североатлантического договора (НАТО) поддерживает реформирование Службы безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Международные партнеры выразили поддержку комплекса реформ в секторе безопасности и обороны, которые сегодня реализуются в Украине.

Эта тема, среди прочих, стала предметом для обсуждений во время заседания Комиссии "Украина - НАТО" на уровне послов, которое состоялось 15 января в Брюсселе.

Представители СБУ приняли участие в заседании в составе официальной правительственной делегации Украины, которую возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Украинская сторона поблагодарила партнеров за поддержку и заверила, что реформа сектора безопасности - один из ключевых вопросов в государстве сегодня.

"Украина должна реализовать изменения, которые сделают Службу безопасности более современной и эффективной, еще более ориентированной на контрразведывательной деятельности, борьбу с терроризмом, защиту государственного суверенитета и тому подобное. И именно на это направлен законопроект по реформе СБУ", - отметил уполномоченный представитель СБУ в составе украинской делегации Сергей Пунь.

Представители НАТО, со своей стороны, выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и отметили, что активизация мер, направленных на борьбу с коррупцией, обеспечение независимости судебной ветви власти и реформирование СБУ, крайне актуальна для Украины.

Также международные партнеры по НАТО ожидают, что в ближайшее время, в частности в рамках запланированного на конец текущего месяца заседание совместной рабочей группы высокого уровня "Украина - НАТО" по вопросам военной реформы, будут представлены основные направления реформирования СБУ.

Партнерская сторона заверила украинскую делегацию в неизменной поддержке Альянсом Украины на пути реформирования.

Как сообщали Українськi Новини, Украина призывает НАТО начать рассмотрение ее заявки на присоединение к программе расширенных возможностей. 

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