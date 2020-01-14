В СБУ засекретили, кто и как охраняет подозреваемого в убийстве Стерненко

В Службе безопасности Украины отказались предоставить любую информацию об охране Сергея Серненко, который проходит по уголовному делу об убийстве человека. О этом можно сделать вывод из письма, полученного редакцией Информационного агентства Українські Новини в ответ на направленный в СБУ запрос на получение публичной информации.

В частности, редакция просила спецслужбу ответить на следующие вопросы:

1) Обеспечивает Служба безопасности Украины или ее подразделения охрану фигуранта уголовного дела активиста Сергея Вячеславовича Стерненко, 1995 года рождения?

2) Какое именно подразделение обеспечивает охрану? Количество специалистов задействованных в осуществлении охранных мероприятий по Стерненко С.В.?

3) На основании каких решений и распорядительных документов осуществляется охрана Стерненко С.В.?

В свою очередь, руководитель Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью Елена Гитлянская не ответила ни на один вопрос, сославшись на соответствующую статью законодательства, которая позволяет не разглашать подобную информацию.

Как сообщали Українські Новини, вечером 24 мая 2018 Стерненко заявил о нападении на него 2 неизвестных в Одессе. Одного из нападавших он убил, второй убежал.