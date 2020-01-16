У компании Microsoft появился новый браузер

После того как 14 января американская компания Microsoft прекратил поддержку Windows 7, сегодня, 16 января, она официально представила новый браузер Edge Chromium для операционных систем Windows и macOS, который уже доступен для скачивания. Об этом сообщает профильный ресурс The Verge. Edge Chromium уже доступен для загрузки, однако пока не получил нескольких привычных функций. На данный момент доступны синхронизация избранного, настроек, информации и паролей. Но синхронизация истории посещений и расширений пока не реализована. Отметим, новый браузер Edge похож на Chrome и включает поддержку его расширений. Кроме того, браузер от Microsoft предлагает и ряд новых функций, которые упрощают сбор, организацию, совместное использование и экспорт веб-материалов в Word или Excel. Первоначально Microsoft ориентировала Edge на корпоративных пользователей Windows и macOS, но потребители также смогут загрузить и установить ее вручную. Загрузить Edge Chromium можно с официального сайта компании. Как сообщали Українські Новини, на Tesla, Apple и Microsoft подали в суд и обвиняют в гибели детей в шахтах Конго. Ранее Microsoft официально попрощалась с Windows 8.