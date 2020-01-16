У компании Microsoft появился новый браузер

После того как 14 января американская компания Microsoft прекратил поддержку Windows 7 , сегодня, 16 января, она

Об этом сообщает профильный ресурс The Verge.

Edge Chromium уже доступен для загрузки, однако пока не получил нескольких привычных функций. На данный момент доступны синхронизация избранного, настроек, информации и паролей. Но синхронизация истории посещений и расширений пока не реализована.

Отметим, новый браузер Edge похож на Chrome и включает поддержку его расширений. Кроме того, браузер от Microsoft предлагает и ряд новых функций, которые упрощают сбор, организацию, совместное использование и экспорт веб-материалов в Word или Excel.

Первоначально Microsoft ориентировала Edge на корпоративных пользователей Windows и macOS, но потребители также смогут загрузить и установить ее вручную.

Загрузить Edge Chromium можно с официального сайта компании.

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