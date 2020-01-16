Заграничные йогурты и сыры значительно подешевели из-за укрепления гривны

Рынок молочной продукции всегда актуален и пользуется большим спросом среди украинцев и заграничных пользователей. Журналисты БизнесЦензор на примере рынка молочной продукции проанализировали, как укрепление курса гривны делает европейскую продукцию привлекательной в Украине и уменьшает долю рынка отечественного производителя.

В 2019 году гривна укрепилась к доллару США на 16% и это вывело ее в мировые лидеры по темпам роста американской валюты.

Причины укрепления были такие:

- Продажа облигаций внутреннего государственного займа иностранцам на $ 4 млрд.

- увеличение поступлений валюты от украинских заробитчан и IT-специалистов, работающих на иностранные компании.

- Рост цен на железную руду, масло и стабильность цен на зерно.

В течение трех кварталов 2019 общие доходы Украины выросли на 17,4% - до 950 млрд грн. В то же время за этот период было приобретено товаров и услуг на 840 млрд грн, что на 19,5% больше, чем за январь-октябрь 2018 года, говорится в отчете Государственного комитета статистики.

Так, в январе-октябре 2019 в Украину было импортировано товаров на $ 501 млрд, или на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2018.

В январе-октябре 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, импорт товаров в Украину вырос на 17%.

Было отобрано 20 групп товаров, объемы импорта которых росли высокими темпами в 2019 году. Это товары с высокой долей добавленной стоимости - готовая продукция, с которой все налоги были уплачены в стране производства, а ее цена минимально зависит от колебаний цен на сырье на международных рынках.

Речь идет о транспортных средствах, электронике, металлопрокате, удобрении, одежде, обуви и еде.

За указанный период (январь-октябрь 2019) поставки этих товаров составляли более 15% всего импорту.

По данным Государственной фискальной службы, в 2019 году объемы импорта молочной продукции в Украине выросли на 35% по сравнению с 2018 годом.

По сравнению с 2017 годом импорт молочки вырос почти на 100%.

Импорт молочки в Украине активно растет с 2016 года. Крупнейшим поставщиком сыров в Украине является Польша, которая в долларах с 2016 по 2019 годы нарастила импорт этой продукции почти на 300%. Далее идет Германия и Франция с ростом объемов импорта в 200% каждая.

Ситуация с импортом йогуртов другая. В 2016-2017 годах лидером в поставках йогуртов в Украине была Бельгия, но в 2018 году польские производители перехватили инициативу, нарастив импорт более чем в три раза.

При экспорте продукции в Украине польское предприятие получает 23% возврата НДС. Это компенсирует ему уплату 20% импортного НДС в Украине и частично компенсирует ввозную пошлину.

В 2020 году пошлины на импорт молочной продукции происхождением из ЕС, в рамках зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, установленные на уровне 3,8% и 8,3% в зависимости от вида продукции и 1,7% на сыры с жирностью не более 40%.

Кроме того, польские фермеры получают щедрые субсидии от Евросоюза и от собственного государства, что делает сырье для переработки дешевле, чем в Украине.

По оценкам портала Latifundist, ежегодно ЕС выделяет на субсидии 60 млрд евро, 80% которых приходится на выплату фермерам за каждый гектар пашни, находящейся в обработке.

Например, в 2017 году в Германии погектарные выплаты получили 310 тыс. Фермеров, а средний размер выплат на одного составлял 16 тыс. Евро.

Польские фермеры также получают погектарные субсидии от ЕС. Базовая субсидия в 2018 году за гектар составила $ 115. Кроме того, еще по $ 77 за гектар фермеры получали за экологизацию производства. Польские животноводы получали по $ 93 на корову, по $ 25 на одну овцу и по $ 13 на козу.

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