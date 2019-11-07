Впервые за 20 лет ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

Впервые за 19 лет после того, как биологам удалось очистить инфицированные клетки от генов ВИЧ, ученые из США обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека. Исследованиия проводились в лаборатории Abbott Laboratories и Миссурийском университете, сообщает телеканал CNN.

По словам медиков, у ВИЧ есть несколько штаммов, и, как и другие вирусы, он способен меняться и мутировать с течением времени. Ученым важно знать все подтипы вируса, чтобы точно выявлять его с помощью тестов. Также это необходимо для разработки методов лечения и профилактики.

Новый штамм принадлежит группе М вида ВИЧ-1.

"Поводом для паники или даже беспокойства нет", — подчеркнули авторы исследования. По их словам, немногие люди заражены этим штаммом. Предполагается, что против него действуют те же препараты, что и против других подтипов.