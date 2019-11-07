Впервые за 20 лет ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

Впервые за 19 лет после того, как биологам удалось очистить инфицированные клетки от генов ВИЧ, ученые из США обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека. Исследованиия проводились в лаборатории Abbott Laboratories и Миссурийском университете, сообщает телеканал CNN. По словам медиков, у ВИЧ есть несколько штаммов, и, как и другие вирусы, он способен меняться и мутировать с течением времени. Ученым важно знать все подтипы вируса, чтобы точно выявлять его с помощью тестов. Также это необходимо для разработки методов лечения и профилактики. Новый штамм принадлежит группе М вида ВИЧ-1. "Поводом для паники или даже беспокойства нет", — подчеркнули авторы исследования. По их словам, немногие люди заражены этим штаммом. Предполагается, что против него действуют те же препараты, что и против других подтипов. По оценкам ВОЗ, на Земле около 36,7 миллионов людей, живущих с ВИЧ. Как сообщали Українські Новини, что в январе 2019 года было зарегистрировано 1,4 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции. Всего с 1987 года в Украине официально было зарегистрировано 335 111 случаев ВИЧ-инфекции. Напомним, Минздрав утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.