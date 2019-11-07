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07 ноября 2019, четверг, 15:33 50
Наука 2019-11-07T15:40:50+02:00
Українські Новини
Впервые за 20 лет ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

Впервые за 20 лет ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

Медицина, Вирус, Болезнь, СПИД, ВИЧ
Медицина. Фото: pexels
Медицина. Фото: pexels

Впервые за 19 лет после того, как биологам удалось очистить инфицированные клетки от генов ВИЧ, ученые из США обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека. Исследованиия проводились в лаборатории Abbott Laboratories и Миссурийском университете, сообщает телеканал CNN.

По словам медиков, у ВИЧ есть несколько штаммов, и, как и другие вирусы, он способен меняться и мутировать с течением времени. Ученым важно знать все подтипы вируса, чтобы точно выявлять его с помощью тестов. Также это необходимо для разработки методов лечения и профилактики.

Новый штамм принадлежит группе М вида ВИЧ-1.

"Поводом для паники или даже беспокойства нет", — подчеркнули авторы исследования. По их словам, немногие люди заражены этим штаммом. Предполагается, что против него действуют те же препараты, что и против других подтипов.

По оценкам ВОЗ, на Земле около 36,7 миллионов людей, живущих с ВИЧ.

Как сообщали Українські Новини, что в январе 2019 года было зарегистрировано 1,4 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции. Всего с 1987 года в Украине официально было зарегистрировано 335 111 случаев ВИЧ-инфекции.

Напомним, Минздрав утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

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