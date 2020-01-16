В Одессе полицейские избили мужчину: в результате побоев у потерпевшего случился разрыв почки

В Одесской области, полицейские задержали мужчину за административное нарушение, и избили до потери сознания. Об этом передает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Двумя сотрудниками полиции Одесской области при задержании в феврале 2018 года человека по подозрению в совершении административного правонарушения было применено насилие, явно непропорциональное тяжести данного правонарушения и поведению лица", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в 2018 году, однако в связи со сменой руководства, расследование произошло сейчас путем мониторинга СМИ и Единого реестра досудебных расследований.

Полицейские получили подозрение в совершении уголовного преступления. Им инкриминировано превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением спецсредств и оскорбительными действиями.

Продолжается расследование всех обстоятельств дела и решается вопрос относительно избрания меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в Киеве группа полицейских избила беременную женщину, которая была на грани выкидыша. Кроме того, патрульной в Сумах дали 3 года условно за избиение мужчины