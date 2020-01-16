подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • В Одессе полицейские избили мужчину: в результате побоев у потерпевшего случился разрыв почки
16 января 2020, четверг, 16:51 54
Происшествия 2020-01-16T16:51:26+02:00
Українські Новини
В Одессе полицейские избили мужчину: в результате побоев у потерпевшего случился разрыв почки

В Одессе полицейские избили мужчину: в результате побоев у потерпевшего случился разрыв почки

Елизавета Кесельман
Нацполиция, Офис Генпрокурора, Избиение полицейскими, Насилие

В Одесской области, полицейские задержали  мужчину за административное нарушение, и избили до потери сознания. Об этом передает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Двумя сотрудниками полиции Одесской области при задержании в феврале 2018 года человека по подозрению в совершении административного правонарушения было применено насилие, явно непропорциональное тяжести данного правонарушения и поведению лица", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в 2018 году, однако в связи со сменой руководства, расследование произошло сейчас путем мониторинга СМИ и Единого реестра досудебных расследований.

Полицейские получили подозрение в совершении уголовного преступления. Им инкриминировано превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением спецсредств и оскорбительными действиями.

Продолжается расследование всех обстоятельств дела и решается вопрос относительно избрания меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в Киеве группа полицейских избила беременную женщину, которая была на грани выкидыша. Кроме того, патрульной в Сумах дали 3 года условно за избиение мужчины

Больше новостей о: Нацполиция Офис Генпрокурора Избиение полицейскими Насилие

Зеленский решил отозвать из Рады проект изменений в Конституцию по децентрализации
Зеленский утвердил сроки очередных призывов в армию в 2020
Новости
Рада разрешила использовать бумажные документы во время перехода к электронному документообороту 17:35
В Минздраве рассказали о том, какие медуслуги будут бесплатными с апреля 2020 года 17:18
Рада повысила ставку ренты на добычу железной руды на 50% 17:18
Американская компания передала ЧАЭС хранилище отработанного ядерного топлива 16:58
В Одессе полицейские избили мужчину: в результате побоев у потерпевшего случился разрыв почки 16:51
больше новостей
Набсовет "Укрзализныци" должен немедленно отправить Кравцова в отставку, - нардеп Скичко 20:38
У Авакова не могут найти приказ, согласно которому Черновол получила наградной автомат Калашникова 14:35 Документ
ЖК "Центральный" строит новый комплекс по улице Соборной в Ирпене 09:44 Пресс-релиз
У Зеленского примитивное понимание экономических процессов, – прослушка Гончарука 19:26
Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет 19:18
больше новостей
В Израиле арестовали раввина, державшего в рабстве несколько лет 50 женщин и детей 18:50
Суд оштрафовал Малюську на 38 тыс. гривен за невыполнение решения суда 12:45
Сегодня "Слуга народа" заслушает Кабмин относительно премий и надбавок чиновников, - СМИ 09:16
Премии, надбавки, матпомощь и оздоровительные - кто из министров получил больше всех в декабре 17:40 Инфографика
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
больше новостей
Рада в первом чтении проголосовала за легализацию игорного бизнеса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok