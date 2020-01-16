Пусть возвращаются в свои 95-е кварталы: Тимошенко прокомментировала скандал с Гончаруком

Председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко выступает за смену не только правительства, но и всей власти из-за ее некомпетентности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политической партии "Батьківщина", передают Українськi Новини.

"Эту власть нужно немедленно менять всю - от некомпетентного Президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой. А также депутатов, которые голосуют за продажу земли, возвращение игорного бизнеса, уничтожение малого и среднего предпринимательства. Их всех надо немедленно убирать",- сказала Тимошенко.

По ее мнению, ближайшие соратники Президента подтвердили, что у государственного руля стоят профаны, которые совершенно не разбираются в экономике и управлении государством.

"Страна эмоционально, основываясь на сериале "Слуга народа", отдала свою жизнь в руки некомпетентным профанам. Пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои 95-е кварталы и не отравляют жизнь Украины", - отметила Тимошенко.

Как сообщали Українськi Новини, 15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

Пресс-служба Кабмина в среду вечером заявила, что не имеет информации о подлинности записи и отрицает информацию о том, что Гончарук после ее публикации якобы подал в отставку.

Лидер политической партии "Оппозиционная платформа – За життя", депутат Верховной Рады Юрий Бойко выступает за отставку премьер-министра Алексея Гончарука и Кабинета Министров из-за их непрофессионализма.