Управление госохраны отрицает свою причастность к аудиозаписи якобы совещания с участием Гончарука

Управление государственной охраны отрицает причастность к обнародованию аудиозаписи якобы совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом Управление госохраны написало на своей странице Facebook, передают Українськi Новини.

"Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Украины Управлением государственной охраны Украины, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности!", - говорится в сообщении.

Также, подчеркивается, что военнослужащие Управления госохраны и другие уполномоченные государственные органы осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предупреждение любого прослушивания должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана.

Управление госохраны обратилось к представителям СМИ с просьбой не использовать в своих сообщениях недостоверную и непроверенную манипулятивную информацию из сомнительных источников, которая дискредитирует его сотрудников.

Как сообщали Українськi Новини, 15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

Также в совещании приписывается участие заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и министру финансов Оксане Маркаровой.

Участники записи обсуждают, как объяснить Зеленскому ситуацию в экономике, в том числе резкое укрепление гривны.

Пресс-служба Кабмина в среду вечером заявила, что не имеет информации о подлинности записи и отрицает информацию о том, что Гончарук после ее публикации якобы подал в отставку.