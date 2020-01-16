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16 января 2020, четверг, 11:13 75
Транспорт 2020-01-16T11:13:43+02:00
Українські Новини
Украинский самолет из голливудского боевика будет доставлять грузы в Ригу

Украинский самолет из голливудского боевика будет доставлять грузы в Ригу

Елена Литвин
Грузоперевозки, авиадоставка, Рига, Eleron
Самолет
Самолет "акула". Фото: "Новая Почта"

Авиакомпания Eleron (Киев) намерена начать осуществление регулярных грузовых рейсов "Киев - Рига (Латвия)" с 17 января.

Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Рига", передают Українськi Новини.

"В рамках расширения бизнеса и создания программы регулярных грузовых рейсов в Ригу в пятницу, 17 января, в аэропорту "Рига" приземлится первое воздушное судно украинской авиакомпании Eleron",- сказано в нем.

Отмечается, что первый рейс в Ригу выполнит самолет Ан-26 под номером UR-CSK, дизайн которого был разработан специально для съемки голливудского боевика "Неудержимые 3".

Eleron будет осуществлять полеты каждую пятницу из международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского в Ригу.

Также авиакомпания планирует увеличить частоту этих рейсов и добавить маршрут "Львов - Рига".

Самолет Ан-26 способен перевозить 5,5 тонн грузов.

Авиакомпания Eleron была основана в 2013 году и позиционирует себя как авиакомпания по перевозке основных грузов по Восточной Европе с базами во Львове и Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2019 года Eleron запустил ежедневный ночной авиарейс "Львов - Днипро - Львов" для доставки грузов компании "Новая почта".

"Новая почта" установила стоимость авиадоставки до тысячи гривен.

Тем временем связанная с Коломойским авиакомпания возит высших должностных лиц.

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