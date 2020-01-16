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  • Если это не позитивные изменения в экономике, то я в ней полный профан! - Гончарук записал официальное видеообращение в ответ на прослушку
16 января 2020, четверг, 10:55 53
Кабмин 2020-01-16T10:59:00+02:00
Українські Новини
Если это не позитивные изменения в экономике, то я в ней полный профан! - Гончарук записал официальное видеооб

Если это не позитивные изменения в экономике, то я в ней полный профан! - Гончарук записал официальное видеообращение в ответ на прослушку

Ольга Фандорина
Алексей Гончарук, прослушка Гончарука

15 января, сеть всколыхнула информация о том, что запланированное совещание вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука, с министром финансов Оксаны Маркаровой и замглавы Национального банка Украины Екатерины Рожковой прослушивали, а после - опубликовали запись совещания в интернете. В ней мужчина с голосом, похожим на голос Алексея Гончарука, говорит о том, что "в экономике он профан". Аудиозапись была размещена в Youtube-канале, созданном 15 января. Гончарук записал официальное видеообращение в ответ на прослушку.

"Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", - написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем telegram-канале в ответ на распространение в Интернете аудиозаписи якобы совещания с его участием, передают Українськi Новини.

Он отмечает, что с самого начала против команды Президента и правительства работает много людей с желанием, чтобы нынешней власти ничего не удалось.

Гончарук подчеркивает, что главная цель работы его команды - перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схематозив" и договорняков.

Он дал понять, что не намерен подавать в отставку, а будет продолжать борьбу за реальные изменения и уверен в победе его команды.

Гончарук считает успехом своей команды укрепление курса гривны и увеличение до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 млрд долларов.

Он также отметил, что приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов и напомнил о снижении инфляции в 2019 году до 4,1%.

"Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!", - написал Гончарук.

Как сообщали Українськi Новини, 15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

Также в совещании приписывается участие заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и министру финансов Оксане Маркаровой.

Депутаты фракции "Слуга Народа" Максим Бужанский и Александр Куницкий заявили, что премьер-министр Алексей Гончарук не пришел на заседание фракции сегодня вечером, куда был приглашен.

Также депутаты утверждали, что вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому.

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