В 2019 "Интерпайп" сократил производводство труб на 13,3%

В 2019 году по сравнению с 2018 годом трубно-колесный холдинг "Интерпайп" сократил производство стали на 4,2% до 854,5 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в декабре 2019 года по сравнению декабрем 2018 года компания увеличила производство стали на 8% до 57,1 тыс. тонн.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом "Интерпайп" сократил производство труб на 13,3% до 587 тыс. тонн (в декабре сократил на 21,8% до 32,1 тыс. тонн), увеличил производство колес на 8,5% до 184,6 тыс. тонн (в декабре увеличил на 1,6% до 16,8 тыс. тонн).

При этом в 2019 году по сравнению с 2018 годом предприятие увеличило продажи стали на 22,8% до 23,7 тыс. тонн, сократило продажи труб на 10,6% до 597,1 тыс. тонн, а также увеличило продажи колес на 5,3% до 180,7 тыс. тонн.

Продажи труб в основном осуществлялись в Украине (25%), Европе (24%) и США (24%), продажи железнодорожной продукции - в СНГ (45%), Европе (26%) и Украине (22%).

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