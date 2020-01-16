Сьогодні Рада розгляне законопроект про легалізацію грального бізнесу

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер розгляне законопроект №2285 про легалізацію грального бізнесу.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Спочатку Рада затвердила календарний план 3-ї сесії (№2745), розгляне в 1-му читанні законопроєкти №2285 про легалізацію грального бізнесу і №2691 про обговорення та прийняття законопроєктів у різні дні, у 2-му читанні - законопроєкти №1209-1 і №1210 про адміністрування податків і №0901 про повну середню загальну освіту.



Далі парламент розгляне в 1-му читанні законопроєкти №2661 і №2660 про зміни бюджетного кодексу і держбюджету 2020 року, у 2-му читанні - №2492 про електронний документообіг у Раді, №0863 про захист осіб з інвалідністю, №0930 про забезпечення харчуванням переселенців.



Крім того, на порядку денному вказано в 1-му читанні законопроєкти №2540 про закупівлю ліків спеціалізованими організаціями, №2590 щодо громадянства, №1111 про фінансовий лізинг, №2166 щодо єдиного соціального внеску, №1109 про кредитні договори, №2315 про скасування участі сторін під час розгляду в суді апеляції на арешт, №2412-д і №2414-д про розвідку і зміни в зв'язку з його прийняттям, №2136 про ресторанне господарство, №2255 про національний орган інтелектуальної власності, №2259 про захист торгових марок, №2259 про патентне законодавство, №2379 про інвентаризацію лісів, №2351 про тваринництво і рослинний світ і №2083 щодо пенсій.

Як повідомляли Українські Новини, 19 грудня Рада направила на доопрацювання законопроект про легалізацію грального бізнесу.



Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Національній поліції з 16:00 п'ятниці, 20 грудня, припинити функціонування гральних клубів, закладів і лотерей.