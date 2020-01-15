Депутатов "Слуги народа" не пустили в офис Зеленского

Депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" не пустили в Офис Президента на улице Банковой. Об этом сообщает Pavlovsky News в Facebook.

Так, сообщается, что депутатов не пустили в офис Президента, поскольку, после 21:00 в здание можно заходить лишь по заказным пропускам.

"Народных депутатов не пустили в Офис президента! Причиной тому стал указ главы ОП, согласно которому, в Офис президента после 21:00 можно заходить только по заказным пропускам, кто бы это ни был и даже народные депутаты. Охранник оказался ответственный", - говорится в сообщении.

Депутатов не пустили в Офис Президента. Фото: Pavlovsky News/Facebook

Как сообщали Українські Новини, депутаты фракции "Слуга Народа" Максим Бужанский и Александр Куницкий заявили, что премьер-министр Алексей Гончарук не пришел на заседание фракции сегодня вечером, куда был приглашен.

Ранее депутаты Максим Бужанский, Александр Дубинский и Александр Куницкий приехали к Гончаруку требовать его отставки за оскорбление Зеленского.