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15 января 2020, среда, 23:29 389
Верховная Рада и партии 2020-01-15T23:30:33+02:00
Українські Новини
Депутатов "Слуги народа" не пустили в офис Зеленского

Депутатов "Слуги народа" не пустили в офис Зеленского

Анна Рудык
Слуга народа, Максим Бужанский, Офис президента
Депутатов не пустили в Офис Президента. Фото: Pavlovsky News/Facebook
Депутатов не пустили в Офис Президента. Фото: Pavlovsky News/Facebook

Депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" не пустили в Офис Президента на улице Банковой. Об этом сообщает Pavlovsky News в Facebook.

Так, сообщается, что депутатов не пустили в офис Президента, поскольку, после 21:00 в здание можно заходить лишь по заказным пропускам.

"Народных депутатов не пустили в Офис президента! Причиной тому стал указ главы ОП, согласно которому, в Офис президента после 21:00 можно заходить только по заказным пропускам, кто бы это ни был и даже народные депутаты. Охранник оказался ответственный", - говорится в сообщении.

Депутатов не пустили в Офис президента. Фото: Pavlovsky News/FacebookДепутатов не пустили в Офис Президента. Фото: Pavlovsky News/Facebook

Как сообщали Українські Новини, депутаты фракции "Слуга Народа" Максим Бужанский и Александр Куницкий заявили, что премьер-министр Алексей Гончарук не пришел на заседание фракции сегодня вечером, куда был приглашен.

Ранее депутаты Максим Бужанский, Александр Дубинский и Александр Куницкий приехали к Гончаруку требовать его отставки за оскорбление Зеленского.

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