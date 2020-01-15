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  • Экс-депутат Рады Дзензерский, задолжавший почти 5 млрд гривен, объявлен в розыск
15 января 2020, среда, 18:55 155
Политика 2020-01-15T18:57:13+02:00
Українські Новини
Экс-депутат Рады Дзензерский, задолжавший почти 5 млрд гривен, объявлен в розыск

Экс-депутат Рады Дзензерский, задолжавший почти 5 млрд гривен, объявлен в розыск

Елизавета Кесельман
НАБУ, САП, Денис Дзензерский, Объявление в розыск
Денис Дзензерский. Фото: dzenzersky.com
Денис Дзензерский. Фото: dzenzersky.com

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Дениса Дзензерского, подозреваемого в недекларировании 4,7 млрд гривен финансовых обязательств. Об этом говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Отмечается, что дата его исчезновения - 5 декабря, место исчезновения не указано. Он подозревается в правонарушении по ч. 1 ст. 366 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, в конце ноября 2019 года НАБУ сообщило Дзензерскому о подозрении в недекларировании 4,7 млрд гривен финобязательств.


Установлено, что в 2015-2018 годах бывший депутат с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд гривен.

Ранее, 24 июля 2018 года САП закрыла дело по факту невнесения Дзензерским в декларацию финобязательств на более 4 млрд гривен.

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