Экс-депутат Рады Дзензерский, задолжавший почти 5 млрд гривен, объявлен в розыск

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Дениса Дзензерского, подозреваемого в недекларировании 4,7 млрд гривен финансовых обязательств. Об этом говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Отмечается, что дата его исчезновения - 5 декабря, место исчезновения не указано. Он подозревается в правонарушении по ч. 1 ст. 366 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, в конце ноября 2019 года НАБУ сообщило Дзензерскому о подозрении в недекларировании 4,7 млрд гривен финобязательств.



Установлено, что в 2015-2018 годах бывший депутат с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд гривен.