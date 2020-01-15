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  • В Налоговой инициировали масштабную антикоррупционную проверку сотрудников
15 января 2020, среда, 12:42 50
Экономика 2020-01-15T12:42:59+02:00
Українські Новини
В Налоговой инициировали масштабную антикоррупционную проверку сотрудников

В Налоговой инициировали масштабную антикоррупционную проверку сотрудников

Валерия Драгомирова
ГНС Украины, Налоговая, Антикоррупционная проверка
Налоговая служба. Фото: ГФС Украины
Налоговая служба. Фото: ГФС Украины

Руководство Государственной налоговой службы (ГНС) инициировало масштабную антикоррупционную проверку сотрудников своей службы.

Об этом говорится в сообщении Налоговой, передают Українські Новини.

Отмечается, Национальным антикоррупционным бюро была обнародована информация о возможной причастности должностных лиц Государственной налоговой службы в Одесской области к совершению уголовного преступления (предложение и предоставление неправомерной выгоды).

Сообщается, что на данный момент прекращены полномочия исполняющего обязанности начальника, а также первого заместителя и двух заместителей начальника Налоговой службы в Одесской области и назначен временно исполняющий обязанности начальника.

Для проведения всесторонней проверки фактов создана оперативная рабочая группа в составе 16 человек из представителей департаментов ведомственного контроля, предотвращения коррупции и правового обеспечения.

Также приказом Налоговой службы от 14 января начата ведомственная проверка организации работы Налоговой в Одесской области и структурных подразделений центрального аппарата.

Указывается, часть оперативной рабочей группы отправлена непосредственно в Налоговую службу в Одесской области, при этом другая ее часть будет осуществлять проверочные мероприятия в центральном аппарате.

По результатам ведомственной проверки ожидается принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц Налоговой службы в Одесской области и центрального аппарата службы, передача материалов проверки в правоохранительные органы, повторная проверка добропорядочности руководителей территориальных органов и центрального аппарата службы.

Как сообщали Українськi Новини, Налоговая оштрафовала АЗС на 83 миллионов гривен. 

Ранее полиция и налоговая занялись компаниями-контрабандистами природного газа в Украину. 

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