В Налоговой инициировали масштабную антикоррупционную проверку сотрудников

Руководство Государственной налоговой службы (ГНС) инициировало масштабную антикоррупционную проверку сотрудников своей службы.

Об этом говорится в сообщении Налоговой, передают Українські Новини.



Отмечается, Национальным антикоррупционным бюро была обнародована информация о возможной причастности должностных лиц Государственной налоговой службы в Одесской области к совершению уголовного преступления (предложение и предоставление неправомерной выгоды).



Сообщается, что на данный момент прекращены полномочия исполняющего обязанности начальника, а также первого заместителя и двух заместителей начальника Налоговой службы в Одесской области и назначен временно исполняющий обязанности начальника.



Для проведения всесторонней проверки фактов создана оперативная рабочая группа в составе 16 человек из представителей департаментов ведомственного контроля, предотвращения коррупции и правового обеспечения.



Также приказом Налоговой службы от 14 января начата ведомственная проверка организации работы Налоговой в Одесской области и структурных подразделений центрального аппарата.



Указывается, часть оперативной рабочей группы отправлена непосредственно в Налоговую службу в Одесской области, при этом другая ее часть будет осуществлять проверочные мероприятия в центральном аппарате.



По результатам ведомственной проверки ожидается принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц Налоговой службы в Одесской области и центрального аппарата службы, передача материалов проверки в правоохранительные органы, повторная проверка добропорядочности руководителей территориальных органов и центрального аппарата службы.



Как сообщали Українськi Новини, Налоговая оштрафовала АЗС на 83 миллионов гривен.



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