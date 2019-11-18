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18 ноября 2019, понедельник, 14:25 55
Экономика 2019-11-18T14:25:01+02:00
Українські Новини
Полиция и налоговая занялись компаниями-контрабандистами природного газа в Украину

Полиция и налоговая занялись компаниями-контрабандистами природного газа в Украину

НДС, Природный газ, Фискальная служба, Главное следственное управление Национальной полиции

Главное следственное управление Национальной полиции совместно с Государственной фискальной службой Украины начали расследование относительно недобросовестных игроков на рынке природного газа. Об этом сообщает портал unian.net.

По информации источников редакции, уголовное производство начато относительно группы компаний, которые занимаются контрабандой газа, уклоняются от оплаты НДС, формируют фиктивный налоговый кредит, а также не поставляют газ потребителям, внесшим предоплату. Большинство компаний, по которым начато расследование, тем или иным образом связаны с бывшей группой "УкрГаз", которую ряд инсайдеров рынка обвиняют в непоставках законтрактованного газа, а также "Дельта актив групп", контрабанда газа которой уже становилась объектом расследования правоохранителей.

Представители этой группы на сегодня контролируют такие компании, как "Газкомтрейд", "Трейдер газ", "Тех Пром газ", "Метида", "Центральная Газопоставляющая компания", "Крафт Энерджи" и "Центр Энерджи". Правоохранители подозревают, что данные компании использовали фиктивный налоговый кредит для ухода от уплаты налогов, продают частично нерастаможенный (контрабандный) газ и уклоняются от уплаты налогов в особо крупных размерах.

К примеру, ООО "Трейдер газ" за последние полгода импортировал более 170 млн куб м газа, из которых растаможили только 40 млн куб м., но при этом компания реализовала намного большие объемы газа и перевела более 450 млн гривен на фиктивные фирмы. По такой же схеме работает и компания "Газ Ком Трейд", которая с вместе с вышеупомянутой компанией "Трейдер газ", затем реализует газ на рынке через остальные вышеуказанные компании этой группы.

Напомним, ранее по факту работы данных компаний уже возбуждались уголовные дела, в том числе и Генеральной прокуратурой, однако при прошлой власти расследования блокировались решениями судов, а собственники продолжали работу через новые юридические лица.

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