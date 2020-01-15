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15 января 2020, среда, 11:50 53
Внешняя политика 2020-01-15T12:15:01+02:00
Українські Новини
Не можете снять одну дуру: обнародована переписка Луценко с помощником Джулиани

Не можете снять одну дуру: обнародована переписка Луценко с помощником Джулиани

Валерия Драгомирова
Руди Джулиани, Лев Парнас, Игорь Луценко

Бывший генпрокурор Юрий Луценко переписывался с Львом Парнасом, соратником личного адвоката Трампа Руди Джулиани, где настаивал на отзыве посла США в Украине Мари Йованович.

Об этом говорится в обнародованной Палатой представителей Конгресса США переписке Парнаса с рядом украинских политиков и чиновников, передает "Европейская правда".

В частности, в переписке в Whatsapp Луценко в марте прошлого года указывал Парнасу на то, что "посол открыто призвала уволить главу САП", "посол указала на плохой подбор судей Верховного суда".

"Если вы не принимаете решение по мадам - ​​вы ставите под сомнение все мои заявления", - заявил Луценко.

При этом он хвастается своими "успехами", отмечая, что "только вы не можете снять одну дуру".

"Она не простая дура, поверь мне. И никуда она не денется", - ответил на это Парнас.

Также из переписки видно, как Парнас в начале мая пытался установить контакты с близким окружением новоизбранного президента-Иваном Бакановым, Сергеем Шефиром, Арсеном Аваковым, Андреем Ермаком.

При этом, как видно из цепочки переписки, почти все собеседники Парнаса оставляли его последние сообщения без ответа.


Как сообщали Українські Новини, в октябре в США задержали бизнесменов Парнаса и Фрумана.

Тем временем адвокат Трампа оказался почетным мэром поселка под Киевом

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