Прорыв трубопровода на Антоновича ликвидировали: движение транспорта восстановят во второй половине дня

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" завершило ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода после его прорыва на улице Антоновича в Голосеевском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.



"Аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" сегодня утром завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода на улице Антоновича. С момента обнаружения повреждения вечером 13 января три бригады "Киевтеплоэнерго" работали в круглосуточном режиме. Было осуществлено разрытие места повреждения, демонтаж поврежденного трубопровода, выполнены работы по гидроизоляции и укрупнению узлов трубопроводов, заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части", - сказано в нем.



Указывается, что повреждение с утечкой теплоносителя на проезжую часть произошло из-за изношенности сети.



Начались работы по восстановлению асфальтного покрытия Голосеевским дорожно-эксплуатационным управлением.





Фото: Киевтеплоэнерго

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что транспортное движение по улице Антоновича восстановят ориентировочно во второй половине среды, 15 января.



Как сообщали Українськi Новини, 13 января 9 человек получили ожоги из-за прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, 7 из них были госпитализированы.



Горячая вода из теплосети попала на первый этаж и в подвальное помещение одного из самых больших в Украине торгово-развлекательных центров Ocean Plaza.



Трубопровод обслуживает около 3 тыс. зданий.