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15 января 2020, среда, 11:05 20
Общество 2020-01-15T11:30:01+02:00
Українські Новини
Прорыв трубопровода на Антоновича ликвидировали: движение транспорта восстановят во второй половине дня

Прорыв трубопровода на Антоновича ликвидировали: движение транспорта восстановят во второй половине дня

Валерия Драгомирова
Киевтеплоэнерго, Киев, Голосеевский район, Прорыв трубопровода, Ocean Plaza
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Facebook Роман Петушков
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Facebook Роман Петушков

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" завершило ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода после его прорыва на улице Антоновича в Голосеевском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" сегодня утром завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода на улице Антоновича. С момента обнаружения повреждения вечером 13 января три бригады "Киевтеплоэнерго" работали в круглосуточном режиме. Было осуществлено разрытие места повреждения, демонтаж поврежденного трубопровода, выполнены работы по гидроизоляции и укрупнению узлов трубопроводов, заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части", - сказано в нем.

Указывается, что повреждение с утечкой теплоносителя на проезжую часть произошло из-за изношенности сети.

Начались работы по восстановлению асфальтного покрытия Голосеевским дорожно-эксплуатационным управлением.

Фото: КиевтеплоэнергоФото: Киевтеплоэнерго

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что транспортное движение по улице Антоновича восстановят ориентировочно во второй половине среды, 15 января.

Как сообщали Українськi Новини, 13 января 9 человек получили ожоги из-за прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, 7 из них были госпитализированы.

Горячая вода из теплосети попала на первый этаж и в подвальное помещение одного из самых больших в Украине торгово-развлекательных центров Ocean Plaza.

Трубопровод обслуживает около 3 тыс. зданий.

Больше новостей о: Киевтеплоэнерго Киев Голосеевский район Прорыв трубопровода Ocean Plaza

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