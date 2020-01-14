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  • В черкасской ветклинике появилась вакансия обнимателя кошек: требования простые
14 января 2020, вторник, 23:46 54
Жизнь 2020-01-14T23:46:44+02:00
Українські Новини
В черкасской ветклинике появилась вакансия обнимателя кошек: требования простые

В черкасской ветклинике появилась вакансия обнимателя кошек: требования простые

Валерия Драгомирова
Черкассы, Вакансия, Коты

В одной из черкасских ветеринарных клиник открыли вакансию обнимателя кошек. На стационаре там постоянно находится около десяти уличных животных. Об этом говорится в сюжете "НТН".

Чтобы котики не падали духом, сотрудники учреждения приглашают горожан развлечь их.

"Котики, которые уличные, им не всегда хватает внимания, и очень это важно для тех, которые дикорожденные, они диковатые немножечко и это как процесс социализации. То есть гладишь и животное перестает бояться человека", - говорит зоозащитница.

Желающих пообнимать котов пока не много, но посетителям тут всегда рады.

"У котов есть странный рефлекс, когда приходят люди, они начинаю есть, они ждут, что их заберут", - говорит директор ветклиники.

По словам директора, графика посещения котов нет. Посетителям будут рады как среди ночи, так и в праздники.

"Требования одно - любить котов, любить животных в целом и иметь позитивное настроение", - резюмировала директор.




Как сообщали Українські Новини, коту на задние лапы поставили протезы и он стал интернет-звездой. 

Ранее в Днипре кот Семен устроился на работу в исторический музей.

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