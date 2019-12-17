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17 декабря 2019, вторник, 21:47 31
Жизнь 2019-12-17T21:48:36+02:00
Українські Новини
Коту на задние лапы поставили протезы: он стал интернет-звездой

Коту на задние лапы поставили протезы: он стал интернет-звездой

Валерия Назаренко
Италия, Интернет-звезда, Протезы, кот
Кот. Фото: Instagram/vituzzosuperstar
Кот. Фото: Instagram/vituzzosuperstar

В Италии коту на задние лапы поставили протезы. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на BBC.

Сообщается, что в Милане живет кот по кличке Вито, который передвигается на бионических протезах. 6-летнее животное сбила машина и его травмы были настолько серьезными, что хирурги ампутировали одну лапу сразу, а вторую все-таки пытались спасти.

Обычно котов, которые теряют обе задние конечности, приходится усыплять. Вито очень повезло: он стал первым котом в Италии, которому удалось поставить два протеза, прикрепив их к кости верхней части ноги.

Владельцы животного рассказывали о его лечении в Instagram и Facebook под хэштегом #vituzzosuperstar. Так кот стал популярным. Сейчас животное свободно гуляет по дому на искусственных лапах.

Вито принадлежит однополым супругам - бывшей баскетболистке Сильвии Готтарда и ее жене Линде Ронцоне. Женщины поженились в июле 2018 года и уехали в медовый месяц. За их домашним любимцем присматривал сосед. В его отсутствие кот убежал из дома и попал в аварию на одной из улиц Милана. Пара немедленно вернулась из путешествия, но найти животное смогли только через сутки.

 
 
 
 
 
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Ritratto di famiglia! #vituzzosuperstar #bioniccat #family Ph. by @claudiarocchini 😍

Допис, поширений Vituzzo superstar (@vituzzosuperstar)

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