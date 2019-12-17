Коту на задние лапы поставили протезы: он стал интернет-звездой

В Италии коту на задние лапы поставили протезы. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на BBC. Сообщается, что в Милане живет кот по кличке Вито, который передвигается на бионических протезах. 6-летнее животное сбила машина и его травмы были настолько серьезными, что хирурги ампутировали одну лапу сразу, а вторую все-таки пытались спасти. Обычно котов, которые теряют обе задние конечности, приходится усыплять. Вито очень повезло: он стал первым котом в Италии, которому удалось поставить два протеза, прикрепив их к кости верхней части ноги. Владельцы животного рассказывали о его лечении в Instagram и Facebook под хэштегом #vituzzosuperstar. Так кот стал популярным. Сейчас животное свободно гуляет по дому на искусственных лапах. Вито принадлежит однополым супругам - бывшей баскетболистке Сильвии Готтарда и ее жене Линде Ронцоне. Женщины поженились в июле 2018 года и уехали в медовый месяц. За их домашним любимцем присматривал сосед. В его отсутствие кот убежал из дома и попал в аварию на одной из улиц Милана. Пара немедленно вернулась из путешествия, но найти животное смогли только через сутки. Переглянути цей допис в Instagram Ritratto di famiglia! #vituzzosuperstar #bioniccat #family Ph. by @claudiarocchini 😍 Допис, поширений Vituzzo superstar (@vituzzosuperstar) 15 Гру 2019 р. о 12:41 PST Как сообщали Українські Новини, кота Виктора не пустили на самолет из-за лишнего веса и отправили в спортзал. Ранее кошачьи фильтры на лицо довели до ужаса реальных питомцев. Кроме того, в Нью-Йорке черный кот выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу.