Коту на задние лапы поставили протезы: он стал интернет-звездой

В Италии коту на задние лапы поставили протезы. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на BBC.

Сообщается, что в Милане живет кот по кличке Вито, который передвигается на бионических протезах. 6-летнее животное сбила машина и его травмы были настолько серьезными, что хирурги ампутировали одну лапу сразу, а вторую все-таки пытались спасти.

Обычно котов, которые теряют обе задние конечности, приходится усыплять. Вито очень повезло: он стал первым котом в Италии, которому удалось поставить два протеза, прикрепив их к кости верхней части ноги.

Владельцы животного рассказывали о его лечении в Instagram и Facebook под хэштегом #vituzzosuperstar. Так кот стал популярным. Сейчас животное свободно гуляет по дому на искусственных лапах.

Вито принадлежит однополым супругам - бывшей баскетболистке Сильвии Готтарда и ее жене Линде Ронцоне. Женщины поженились в июле 2018 года и уехали в медовый месяц. За их домашним любимцем присматривал сосед. В его отсутствие кот убежал из дома и попал в аварию на одной из улиц Милана. Пара немедленно вернулась из путешествия, но найти животное смогли только через сутки.