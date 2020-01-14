На Маланки врач не приняла женщину, потому что на праздник первым ждала мужчину

Утром 14 января в поликлинике 4-й городской клинической больницы во Львове врач не приняла первой женщину с талоном на прием, потому что на праздник Маланки "надо первым мужчину пустить в кабинет". Об этом сообщает сайт 032.ua.

Как передает местный журналист, который оказался свидетелем происшествия, пациенты покорились воле медработника и послушно пропустили вперед мужчину, который был записан на более позднее время.

Журналист добавил, что не знает фамилии суеверного врача, так как ожидал приема в очереди под другим кабинетом. А на двери кабинета, в котором работает врач, было указано две фамилии.



Как сообщали Українські Новини, праздник Маланки в Украине отмечали 13 января. Маланкой этот день называют так как чтят память преподобной Меланьи Римлянки.



Парни переодеваются и идут щедровать, приветствовать всех с Новым годом. Один из группы переодевается в женское платье, его называют Маланкой.



Тем временем в Черновцах прогремел красочный Маланка-фест. Участники показали огромных белых медведей, суровых эскимосов, римских легионеров, гигантских мышей и цыганские кибитки.