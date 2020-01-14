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  • На Маланки врач не приняла женщину, потому что на праздник первым ждала мужчину
14 января 2020, вторник, 22:43 31
Жизнь 2020-01-14T23:15:01+02:00
Українські Новини
На Маланки врач не приняла женщину, потому что на праздник первым ждала мужчину

На Маланки врач не приняла женщину, потому что на праздник первым ждала мужчину

Валерия Драгомирова
Львов, Врач, Маланки
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

Утром 14 января в поликлинике 4-й городской клинической больницы во Львове врач не приняла первой женщину с талоном на прием, потому что на праздник Маланки "надо первым мужчину пустить в кабинет". Об этом сообщает сайт 032.ua.

Как передает местный журналист, который оказался свидетелем происшествия, пациенты покорились воле медработника и послушно пропустили вперед мужчину, который был записан на более позднее время.

Журналист добавил, что не знает фамилии суеверного врача, так как ожидал приема в очереди под другим кабинетом. А на двери кабинета, в котором работает врач, было указано две фамилии.


Как сообщали Українські Новини, праздник Маланки в Украине отмечали 13 января. Маланкой этот день называют так как чтят память преподобной Меланьи Римлянки.

Парни переодеваются и идут щедровать, приветствовать всех с Новым годом. Один из группы переодевается в женское платье, его называют Маланкой. 

Тем временем в Черновцах прогремел красочный Маланка-фест. Участники показали огромных белых медведей, суровых эскимосов, римских легионеров, гигантских мышей и цыганские кибитки.  

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