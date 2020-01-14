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  • На Маланки лікарка не прийняла жінку, тому що на свято першим чекала чоловіка
14 січня 2020, вівторок, 22:43 1
Життя 2020-01-14T22:45:02+02:00
Українські Новини
На Маланки лікарка не прийняла жінку, тому що на свято першим чекала чоловіка

На Маланки лікарка не прийняла жінку, тому що на свято першим чекала чоловіка

Валерия Драгомирова
Львів, лікар, Маланки
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

Вранці 14 січня в поліклініці 4-ї міської клінічної лікарні у Львові лікар не прийняла першої жінку з талоном на прийом, тому що на свято Маланки "треба першим чоловіка пустити в кабінет". Про це повідомляє сайт 032.ua.

Як передає місцевий журналіст, який став свідком події, пацієнти підкорилися волі медпрацівника і слухняно пропустили вперед чоловіка, який був записаний на більш пізній час.

Журналіст додав, що не знає прізвища забобонного лікаря, так як очікував прийому в черзі під іншим кабінетом. А на дверях кабінету, в якому працює лікар, було зазначено два прізвища.


Як повідомляли Українські Новини, свято Маланки в Україні відзначали 13 січня. Маланкою цей день називають так як вшановують пам'ять преподобної Меланії Римлянки.

Хлопці перевдягаються і йдуть щедрувати, вітати всіх з Новим роком. Один з групи переодягається в жіночу сукню, його називають Маланкою.

Тим часом у Чернівцях відбувся барвистий Маланка-фест. Учасники показали величезних білих ведмедів, суворих ескімосів, римських легіонерів, гігантських мишей і циганські кибитки.

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