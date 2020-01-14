На Маланки лікарка не прийняла жінку, тому що на свято першим чекала чоловіка

Вранці 14 січня в поліклініці 4-ї міської клінічної лікарні у Львові лікар не прийняла першої жінку з талоном на прийом, тому що на свято Маланки "треба першим чоловіка пустити в кабінет". Про це повідомляє сайт 032.ua.

Як передає місцевий журналіст, який став свідком події, пацієнти підкорилися волі медпрацівника і слухняно пропустили вперед чоловіка, який був записаний на більш пізній час.

Журналіст додав, що не знає прізвища забобонного лікаря, так як очікував прийому в черзі під іншим кабінетом. А на дверях кабінету, в якому працює лікар, було зазначено два прізвища.



Як повідомляли Українські Новини, свято Маланки в Україні відзначали 13 січня. Маланкою цей день називають так як вшановують пам'ять преподобної Меланії Римлянки.



Хлопці перевдягаються і йдуть щедрувати, вітати всіх з Новим роком. Один з групи переодягається в жіночу сукню, його називають Маланкою.



Тим часом у Чернівцях відбувся барвистий Маланка-фест. Учасники показали величезних білих ведмедів, суворих ескімосів, римських легіонерів, гігантських мишей і циганські кибитки.