подписаться на рассылку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
14 января 2020, вторник, 18:11 15
Общество 2020-01-14T18:11:18+02:00
Українські Новини
Суд в Симферополе освободит крымского журналиста Семену в течение десяти суток

Суд в Симферополе освободит крымского журналиста Семену в течение десяти суток

Елизавета Кесельман
Николай Семена, Арест журналиста, Арест Николая Семены, Крым
Николай Семена. Фото: facebook.com/elvisa.tatarova
Николай Семена. Фото: facebook.com/elvisa.tatarova

Автор "Крым.Реалии", и заслуженный журналист Украины Николай Семена, которого подконтрольный России Железнодорожный суд Симферополя приговорил 22 сентября 2017 года к двум с половиной годам тюрьмы условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью, будет освобожден досрочно. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

В частности, подконтрольный России Железнодорожный суд Симферополя рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова о снятии судимости с журналиста.

Отмечается, что решение об этом должно вступить в силу через 10 календарных суток.

Ранее Национальный союз журналистов Украины требовал от правительства Украины и лично президента Украины Владимира Зеленского включить украинского журналиста, крымчанина Николая Семену в список лиц, содержащихся на оккупированных территориях (так называемый обмен "всех на всех") и способствовать его возвращению на материковую часть Украины в ближайшее время.

Арест известного журналиста вызвала его публикация о гражданской блокаде полуострова, опубликованная на сайте Крым.Реалии в рубрике "Мнения". В апреле 2016 года сотрудники российской ФСБ провели обыск в его квартире, заявив, что данная публикация является призывом к нарушению территориальной целостности России (публичные призывы к нарушении территориальной целостности России (статья 280.1 УК России).

В декабре 2017 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Министерство иностранных дел Украины, Госдепартамент США, Евросоюз и ряд международных организаций осудили вынесенный Семене приговор.

Экс-президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент назвал необоснованными обвинения против журналиста Николая Семены, также отметив, что приговор, вынесенный подконтрольным Кремлю судом в Крыму, должен быть отменен.

Сторона защиты Николая Семены подала жалобу в Европейский суд по правам человека на решение российского суда в Симферополе. Однако ЕСПЧ отказал в приоритетном рассмотрении жалобы Николая Семены.

Как сообщали Українські Новини, Национальный союз журналистов Украины ранее призывал и украинскую власть, и международные организации приложить все усилия, чтобы добиться необходимого лечения Николая Семены в кардиологической клинике Киева.

Больше новостей о: Николай Семена Арест журналиста Арест Николая Семены Крым

Новости
Министр экономики Милованов выписал себе премию в 71 тысячу 18:27 Документ
Суд в Симферополе освободит крымского журналиста Семену в течение десяти суток 18:11
Роксолана Пидласа. Фото: Facebook/Анна Стешенко
"Слуга народа" Пидласа пришла в Раду с сумкой Dolce & Gabbana за 1375 евро 17:58
В Киеве в несколько раз хотят увеличить стоимость парковки на центральных улицах 17:49
Суд разрешил заочное расследование против директора "Трейд Коммодити" Майко 17:42
больше новостей
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Фото: ГСЧС
Под Днипром внедорожник упал в пруд: погибли четыре человека 09:45
Новые эвакуаторы, забирающие машины за 60 секунд, выехали на улицы Киева 18:29
Вакарчук возвращается из Таиланда, где отдыхал все время кризиса со сбитым украинским самолетом в Иране 18:35
больше новостей
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Иванисов в Раде. Фото: Страна
В Раду пришел осужденный за изнасилование депутат Иванисов 11:35
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok