Суд в Симферополе освободит крымского журналиста Семену в течение десяти суток

В частности, подконтрольный России Железнодорожный суд Симферополя рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова о снятии судимости с журналиста.

Отмечается, что решение об этом должно вступить в силу через 10 календарных суток.

Ранее Национальный союз журналистов Украины требовал от правительства Украины и лично президента Украины Владимира Зеленского включить украинского журналиста, крымчанина Николая Семену в список лиц, содержащихся на оккупированных территориях (так называемый обмен "всех на всех") и способствовать его возвращению на материковую часть Украины в ближайшее время.

Арест известного журналиста вызвала его публикация о гражданской блокаде полуострова, опубликованная на сайте Крым.Реалии в рубрике "Мнения". В апреле 2016 года сотрудники российской ФСБ провели обыск в его квартире, заявив, что данная публикация является призывом к нарушению территориальной целостности России (публичные призывы к нарушении территориальной целостности России (статья 280.1 УК России).

В декабре 2017 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Министерство иностранных дел Украины, Госдепартамент США, Евросоюз и ряд международных организаций осудили вынесенный Семене приговор.

Экс-президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент назвал необоснованными обвинения против журналиста Николая Семены, также отметив, что приговор, вынесенный подконтрольным Кремлю судом в Крыму, должен быть отменен.

Сторона защиты Николая Семены подала жалобу в Европейский суд по правам человека на решение российского суда в Симферополе. Однако ЕСПЧ отказал в приоритетном рассмотрении жалобы Николая Семены.

Как сообщали Українські Новини, Национальный союз журналистов Украины ранее призывал и украинскую власть, и международные организации приложить все усилия, чтобы добиться необходимого лечения Николая Семены в кардиологической клинике Киева.