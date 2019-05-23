подписаться на рассылку
26 26.4
28.85 29.5
˟
23 мая 2019, четверг, 12:55 1470
Судебная власть 2019-05-24T07:30:08+03:00
Українські Новини
НАБУ открыло дело против экс-главы Гослесагентства Юшкевич

НАБУ открыло дело против экс-главы Гослесагентства Юшкевич

Кристина Юшкевич. Фото: lesovod.blogspot.com
Кристина Юшкевич. Фото: lesovod.blogspot.com

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту служебной халатности бывшего председателя Государственного агентства лесных ресурсов Кристины Юшкевич.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело было открыто 14 мая по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса.

Согласно фабуле дела, 19 февраля 2007 года Государственный комитет лесного хозяйства принял приказ №42 "Об усовершенствовании механизмов продажи необработанной древесины", которым было утверждено положение об организации и проведении аукционов по продаже необработанной древесины.

По данным заявителя, Юшкевич и подконтрольные ей чиновники, руководствуясь этим приказом, ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, что привело к тяжким последствиям.

Как сообщали Українськi Новини, руководитель Гослесагентства Юшкевич ушла в отставку.

Больше новостей о: НАБУ Кристина Юшкевич Гослесагентство

Архив
Новости
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Сегодня состоится Священный синод Православной церкви Украины 06:00
В Украине началась избирательная кампания внеочередных выборов Рады 00:01
Глава АП Зеленского за переговоры с Россией 23:45
У Зеленского не считают петицию основанием для его отставки 23:15
больше новостей
Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии 11:47 Документ
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
В ЕС ввели окончательный запрет на одноразовый пластик 09:26
У Зеленского рассказали о запасном плане после демарша Рады 14:56
"Энергоатом" настаивает на своевременной реализации реформы рынка, - Сергей Бедин 11:47
больше новостей
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
В ЕС ввели окончательный запрет на одноразовый пластик 09:26
По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Фото: pogliad.ua
Кабмин принял новое украинское правописание: что изменилось 10:18
Андрей Богдан. Фото: facebook.cоm/Андрей Богдан
Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана главой АП 10:06 Документ
Святослав Вакарчук. Скриншот: телеканал ICTV/YouTube
Вакарчук выступил против референдумов, хотя в 2014 хотел решить на них вопросы языка и федерализации 07:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok