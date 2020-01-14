Гончарук наказав звільнити головного лісника Закарпаття через численні скарги

Гончарук закликав голови Держлісагентства Заблоцького відсторонити керівника Закарпатського облуправління лісового господарства

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав голови Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького відсторонити від роботи керівника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства з-за численних випадків незаконної вирубки лісу в регіоні.

Про це він повідомив в ході наради з представниками територіальних органів Держлісагентства, передають Українські Новини.

"Закликав усунути керівника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства у відповідь на численні випадки незаконної вирубки лісів у регіоні. Ніяких "чорних лісорубів" під прикриттям територіальних управлінь Держлісагентства не буде", - сказав він.

На сайті відомства зазначено, що цю посаду займає Валерій Мурга.

У 2011-2015 роках Мурга був директором державного підприємства "Брустурянское лісомисливське господарство".

Крім того, Гончарук доручив Заблоцкому провести масштабний аудит підприємств у Харківській, Житомирській, Чернігівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Львівській і Волинській областях, за результатами якого необхідно буде прийняти відповідні кадрові рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук доручив голові Держлісагентства Заблоцкому забезпечити роботу онлайн-майданчиків з продажу деревини до 1 лютого 2020 року.

НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом службової недбалості колишнього голови Державного агентства лісових ресурсів Христини Юшкевич.