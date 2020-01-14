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  • Гончарук наказав звільнити головного лісника Закарпаття через численні скарги
14 січня 2020, вівторок, 17:38 6
Політика 2020-01-14T22:30:05+02:00
Українські Новини
Гончарук наказав звільнити головного лісника Закарпаття через численні скарги

Гончарук наказав звільнити головного лісника Закарпаття через численні скарги

Елизавета Кесельман
Олексій Гончарук, Держлісагентство, Звільнення чиновників

Гончарук закликав голови Держлісагентства Заблоцького відсторонити керівника Закарпатського облуправління лісового господарства

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав голови Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького відсторонити від роботи керівника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства з-за численних випадків незаконної вирубки лісу в регіоні.

Про це він повідомив в ході наради з представниками територіальних органів Держлісагентства, передають Українські Новини.

"Закликав усунути керівника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства у відповідь на численні випадки незаконної вирубки лісів у регіоні. Ніяких "чорних лісорубів" під прикриттям територіальних управлінь Держлісагентства не буде", - сказав він.

На сайті відомства зазначено, що цю посаду займає Валерій Мурга.

У 2011-2015 роках Мурга був директором державного підприємства "Брустурянское лісомисливське господарство".

Крім того, Гончарук доручив Заблоцкому провести масштабний аудит підприємств у Харківській, Житомирській, Чернігівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Львівській і Волинській областях, за результатами якого необхідно буде прийняти відповідні кадрові рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук доручив голові Держлісагентства Заблоцкому забезпечити роботу онлайн-майданчиків з продажу деревини до 1 лютого 2020 року.

НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом службової недбалості колишнього голови Державного агентства лісових ресурсів Христини Юшкевич.

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