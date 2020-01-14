В метро Неаполя столкнулись 3 поезда: есть пострадавшие

В метро Неаполе в районе 7 часов утра, во вторник произошло столкновение трех поездов. Об этом передает агентство ANSA.

Отмечается, что столкновение произошло между поездом, который выезжал на платформу 1 из депо, и поездом, который заезжал по этой же колее на станцию. В аварию также попал третий поезд, заполненный пассажирами, который только выехал с платформы 2.

В результате столкновения в некоторых вагонах повреждены двери.

Также сообщается, что в следствие столкновения в больницу доставили пятерых человек, в том числе и двух машинистов. Другим пассажирам медики оказали помощь на месте.

Как сообщали Українські Новини, 12 января в Кривом Роге грузовой поезд столкнулся с локомотивом, вследствие чего вагоны сошли с рельс.

Кроме того, поезд Киев-Ворохта сошел с рельсов из-за столкновения с грузовиком. Также в Киеве трамвай дважды сошел с рельс, движение транспорта изменили.

В начале года в Дании шесть человек погибли и 16 получили ранения в результате железнодорожной аварии на мосту Большой Белт.