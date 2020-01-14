подписаться на рассылку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
14 января 2020, вторник, 16:21 40
Силовые структуры 2020-01-14T16:21:57+02:00
Українські Новини
Банда преступников под видом бойцов АТО похищали людей и требовали деньги

Банда преступников под видом бойцов АТО похищали людей и требовали деньги

Елизавета Кесельман
Нацполиция, Задержание банды, Преступление, Грабеж

Национальная полиция разоблачила банду преступников, которые под видом бойцов АТО похищали людей и требовали от потерпевших крупные суммы. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что следствие установило причастность преступной организации к совершению четырех эпизодов с вымоганием около 11 миллионов гривен.

 

Участники преступной организацииУчастники преступной организации

Ориентировочно, в 2019 году 26-летний гражданин Российской Федерации создал преступную организацию для совершения особо тяжких преступлений.

Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги. Следователи выяснили, что преступники работали по заказу третьих лиц с использованием различных субъектов хозяйствования.

Так, участники организации угрожали одному из пострадавших и его близким родственникам убийством и требовали 400 тыс. долларов США. А в сентябре 2019 в Киеве подозреваемые похитили другого потерпевшего, требуя от него 15 тыс. евро.

В розыск было объявлено 8 участников преступной организации.

"Сейчас лидер преступной организации объявлен в международный розыск. Еще четверо подозреваемых - в государственный. Остальные трое подозреваемых уже задержаны", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове задержали банду, которая в течение 7 лет нападала на инкассаторов.

Также в августе полиция задержала участников вооруженной преступной группировки, которая специализировалась на ограблениях элитного жилья, в Киеве, Виннице и Черкасской области.

Больше новостей о: Нацполиция Задержание банды Преступление Грабеж

Новости
Рада досрочно прекратила полномочия депутата Венедиктовой из "Слуги народа" 16:45
В метро Неаполя столкнулись 3 поезда: есть пострадавшие 16:43
Сергей Головнев: "Зеленый" тариф в Украине – кошмарное зло, которое делает электроэнергию в стране дороже 16:42 Мнение
Медведчук заявил, что на его самолете из Омана летела его дочь 16:39
Законопроект о децентрализации усиливает авторитаризм и узурпацию власти, – Бойко 16:31
больше новостей
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Фото: ГСЧС
Под Днипром внедорожник упал в пруд: погибли четыре человека 09:45
Вакарчук возвращается из Таиланда, где отдыхал все время кризиса со сбитым украинским самолетом в Иране 18:35
Новые эвакуаторы, забирающие машины за 60 секунд, выехали на улицы Киева 18:29
больше новостей
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Иванисов в Раде. Фото: Страна
В Раду пришел осужденный за изнасилование депутат Иванисов 11:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok