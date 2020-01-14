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14 января 2020, вторник, 13:12 93
Происшествия 2020-01-14T13:13:07+02:00
Українські Новини
В Черниговской области загорелась электричка "Киев-Шостка", задержаны поезда

В Черниговской области загорелась электричка "Киев-Шостка", задержаны поезда

Ольга Фандорина
Электричка, Пожар в поезде, Поезд, Задержка поездов
Электричка Киев-Шостка. Фото: cn.dsns.gov.ua
Электричка Киев-Шостка. Фото: cn.dsns.gov.ua

В Черниговской области возле Бахмача сгорел локомотив электропоезда №785 Шостка - Киев. Об этом сообщает ГСЧС.

Пожар произошел вчера между станциями Халимоново и Бахмач произошел пожар, в поезде находились 254 пассажира и 11 человек персонала.

По вызову прибыли пожарные ГСЧС и пожарный поезд станции Конотоп, вагоны с пассажирами были отцеплены и находились на безопасном расстоянии. 

В результате пожара произошла задержка движения 16 поездов в направлении от станции Конотоп до железнодорожной станции Киев. Огнем повреждено оборудование, агрегаты, внутренняя облицовка и конструктивные элементы локомотива, а также лакокрасочное покрытие на площади 5 кв. м.

На время тушения пожара в отцепленными вагонах было освещения и отопления. Погибших и травмированных нет. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Электричка Киев-Шостка. Фото: cn.dsns.gov.uaЭлектричка Киев-Шостка. Фото: cn.dsns.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, в Киеве поймали хулиганов, которые летом тормознули электричку и забросали пассажиров камнями.

Ранее под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов.

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